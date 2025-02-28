В ПВГУС открылась научная лаборатория для исследований в сфере БАС

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В Поволжском государственном университете сервиса (ПВГУС) открылась научно-исследовательская лаборатория «Инфокоммуникационные технологии и беспилотные системы». Она создана на базе Высшей школы передовых производственных технологий университета и предназначена для проведения научных исследований в сфере радиотехники, инфокоммуникаций и беспилотных систем с использованием технологий цифровой обработки сигналов, изображений, видео- и гиперспектральной информации.

Открытие лаборатории состоялось в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного между Университетом сервиса и ООО «Транспорт будущего Самара» в целях реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и в соответствии с программой развития Университета сервиса на период 2023–2032 годы.

«Работа в лаборатории будет вестись в нескольких направлениях. Прежде всего, научно-исследовательском: на ее базе студенты и аспиранты будут проводить исследования в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе по заказу компании «Транспорт будущего». Второе направление – образовательное. Инфраструктура лаборатории будет использована в подготовке кадров для отрасли БАС. Кроме того, лаборатория станет объектом показа научно-популярного туризма и будет задействована в профориентационной работе со школьниками. На примере конкретных научных исследований мы будет погружать ребят в мир радиотехники, которая в том числе необходима для развития беспилотной авиации», – рассказала Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса.

Лаборатория оснащена современным специализированным оборудованием: компьютерами для машинного обучения, прецизионными широкополосными осциллографами и генераторами, специализированными приемниками с программной перестройкой параметров, квадрокоптерами. Данное оборудование позволяет проводить научные исследования и готовить разработки в сфере радиотехники и инфокоммуникаций, направленные, в том числе, на развитие беспилотных систем.

«Лаборатория, прежде всего, предназначена для приема и обработки сигналов, которые передаются с беспилотного воздушного судна: сигналов управления, информационных сигналов, таких как видео, и сигналов позиционирования. В частности, работая с коллегами, мы будем решать задачу, которая связана с возможностью использования так называемого локального позиционирования, позволяющего обойтись без использования сигналов глобальных навигационных систем. Это позволит более эффективно решать различные задачи, например, по обработке сельскохозяйственных полей», – пояснил Владимир Воловач, доктор технических наук, доцент, и.о. директора Высшей школы передовых производственных технологий ПВГУС.

Университет сервиса готовит специалистов в области радиотехники с 1982 года. С учетом компетенций вуза была запущена образовательная программа «Радиоэлектронные средства беспилотных систем». Первый набор студентов по этой программе состоялся в 2024 году, на подготовку специалистов для отрасли БАС университету было выделено 25 бюджетных мест. В 2025 году число мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, увеличено до 31. Кроме того, ПВГУС лицензировал специальность среднего профессионального образования «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», которую получают студенты Колледжа креативных индустрий и предпринимательства университета.

«Направление радиоэлектроники очень актуальное. Любой беспилотник – это машина с «мозгами», а «мозги» – это радиоэлектроника, – заметил на открытии лаборатории Максим Борисов, заместитель генерального директора по науке ООО «Транспорт будущего». – Между Университетом сервиса и компанией «Транспорт будущего» подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в том числе по реализации программ в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». «Транспорт будущего» в Тольятти активно развивает серийное производство беспилотных авиационных систем. Для поддержания и развития этого направления необходимы высококвалифицированные кадры, причем, самых разных направлений, которые Университет сервиса может предоставить. Здесь готовятся и инженеры-электроники, и специалисты в области промышленного дизайна, необходимые при проектировании беспилотников».

В открытии лаборатории в Университете сервиса также приняли участие Михаил Иванов, директор по международному и региональному развитию ООО «Flyseeagro», индустриального партнера ПВГУС в сфере БАС, и вице-президент Федерации гонок дронов Самарской области Арсен Джалилов. А первыми исследователями, осваивавшими в лабораторных условиях основы передачи радиосигнала, стали школьники старших классов. В день открытия лаборатории на площадке Университета сервиса также состоялся турнир по дрон-рейсингу, организованный при поддержке Федерации гонок дронов Самарской области, компании «Транспорт будущего» и Дворца детского и юношеского творчества Тольятти. Участие в турнире приняли более 80 школьников Тольятти и Ставропольского района.

Вопросы дальнейшего сотрудничества в области БАС стали темой совещания представителей Университета сервиса и компании «Транспорт будущего». Стороны обсудили направления для развития партнерства.

«С Университетом сервиса мы уже перешли к обсуждению конкретных направлений работы и реализации долгосрочного сотрудничества. Мы обсудили вопросы целевой подготовки студентов, проведения совместных исследований и разработок, реализации сетевой программы обучения, участия студентов и выпускников в производственных процессах компании», – прокомментировал Максим Борисов.

По словам Любови Выборновой, уже в течение 2025 года Университет сервиса совместно с компанией «Транспорт будущего» планирует запустить сетевую программу обучения. «Мы с партнерами наметили конкретные шаги, которые в ближайшее время воплотятся в совместные проекты», – отметила ректор.

Фото: ПВГУС