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В Политехе впервые изготовили судовой колокол

24 июня 2024 15:41
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В работе использовался новый подход к литью, при котором сначала печатается полимерная литейная модель.

Студенты Самарского политеха, обучающиеся по программе дополнительного образования «Кораблестроение» (совместный проект СамГТУ и НГТУ имени Р.Е. Алексеева), вместе со специалистами центра литейных технологий создали судовой колокол для баржи-сухогруза проекта RSD34L. Закладка судна состоялась 30 мая на ЗАО «Нефтефлот». Планируется, что оно будет спущено на воду в 2025 году.                         

Судовой колокол в Политехе создали по ГОСТу 8117-74. В работе использовался новый подход к литью, при котором сначала печатается полимерная литейная модель. На нее наносят несколько слоев керамической суспензии. Затем модель выжигают в печи, огнеупорную форму заливают оловянной бронзой. Готовую отливку полируют. Колокол дополняют бойком, стержнем и рында-булинем.

Руководителем студенческой проектной команды, выполнявшей эту работу, был доцент кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы», кандидат технических наук Дмитрий Майдан.

– Сотрудничество с «Нефтефлотом» выгодно для обеих сторон, –  говорит Дмитрий Майдан. – На базе Политеха готовятся инженерные кадры для организации, а студенты, в свою очередь, осваивают важные компетенции и погружаются в рабочий процесс. «Нефтефлот» контролирует все этапы работы над проектами и вносит коррективы на стадии разработки, поэтому результатом остаются довольны все.

Еще в 2023 году в университете разработали технологический процесс производства якоря Холла. В недалеком будущем кораблестроители намерены создавать масштабные модели судов, которые строятся на «Нефтефлоте».

Студенты, принимавшие участие в создании колокола, обучаются по программе двух дипломов. После защиты выпускной квалификационной работы вместе с основной профессией они получат дополнительную квалификацию «инженер-кораблестроитель», сообщает пресс-служба Сам ГТУ.

 

На фото Зарины Беркимбаевой и Дмитрия Майдана - этапы изготовления колокола/СамГТУ

Теги: Самара Университет

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