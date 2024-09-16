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ПривГУПС не случайно стал героем образовательного реалити-шоу – в этом году железнодорожный университет начал процесс ребрендинга и сменил свое наименование.
Ольга Бузова расскажет о преимуществах обучения в ПривГУПС
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Ольга Бузова расскажет о преимуществах обучения в ПривГУПС

16 сентября 2024 14:21
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ПривГУПС не случайно стал героем образовательного реалити-шоу – в этом году железнодорожный университет начал процесс ребрендинга и сменил свое наименование.

Популярная российская телеведущая и блогер Ольга Бузова решила освоить железнодорожные специальности и рассказать об этом в новом сезоне образовательного диджитал-шоу «Ольга Вузова», посвященного популяризации технических вузов России.

В минувшие выходные ректор Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) Максим Гаранин вручил Ольге Бузовой символический студенческий билет. С этого начались съемки новой программы «Ольга Вузова» в Самаре.

«Шоу рассказывает о преимуществах высшего образования в России и тех возможностях, что открываются перед выпускниками технического и гуманитарного профиля. Встретил ведущую шоу Ольгу Бузову, рассказал об университете и его преимуществах, а также о главной его особенности – железнодорожных студенческих отрядах», - пояснил ректор ПривГУПС.

Проект «Ольга Вузова» создан и финансируется Shkulev Media Holding при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и выходит эксклюзивно в VK Видео в сообществе theGirl.ru. Выпуски шоу будут публиковаться каждую неделю, премьера состоится в сентябре.

ПривГУПС не случайно стал героем образовательного реалити-шоу – в этом году железнодорожный университет начал процесс ребрендинга и сменил свое наименование.

Телеведущая познакомилась с аудиториями, где проводятся занятия и различные активности творческих объединений студентов. Осмотрела мультимедийную видеостудию «Джалинга», предназначенную для подготовки видео-лекций, новостей и образовательного контента в цифровом формате.

Затем Ольга Бузова посетила Самарский образовательно-производственный центр железнодорожного транспорта, созданный по федеральному проекту «Профессионалитет» на базе ПривГУПС. О каких навыках и профессиональных компетенциях расскажет ведущая шоу - смотрите в выпуске уже в ноябре.

А самым волнительным моментом съемок стало общение с бойцами студенческих отрядов. На память о встрече телеведущей подарили именную бойцовку «Ольга Вузова» Штаба студенческих отрядов ПривГУПС.

«Современные студенты потрясающие! В них такая мощь, такое желание жить и развивать нашу страну. В них столько знаний, которые им есть куда применять. Россия — страна возможностей, которая открыта для молодежи», — поделилась своими эмоциями Ольга Бузова.

Смотрите новый выпуск проекта «Ольга Вузова» в ноябре на VK-странице издания Woman.ru.

 

Фото: Роман Данилкин

Теги: Самара Университет

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