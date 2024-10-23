В губернии проходит Фестиваль авторской песни «Полюс мужества» приурочен к 80-летию Валерия Грушина

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23 октября 2024 года исполняется 80 лет со дня рождения Валерия Грушина.



В 1962 году он поступил в Куйбышевский авиационный институт и создал трио «Поющие бобры», которое пользовалось большой популярностью. Валера, будучи 22-летним студентом, ценой собственной жизни спас детей от неминуемой гибели в таежной реке Уде. Поступок Валерия сподвигнул его друзей, сокурсников и современников на создание нерукотворного памятника – Грушинского фестиваля, который стал традиционным на Самарской земле и вот уже более полувека собирает десятки тысяч любителей авторской песни из разных уголков планеты.



Фестиваль авторской песни «Полюс мужества» приурочен к 80-летию Валерия Грушина. В рамках фестиваля по всей Самарской области проходят обширные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и просвещение граждан и молодежи, знакомство с современной авторской и патриотической песней, а, главное, с творческим путем Валерия Грушина и его подвигом, вдохновившим неравнодушных людей на создание легендарного фестиваля.



Концертные мероприятия проходят на площадках Домов культуры, а также в концертных залах Универстудии и Самарского университета.



23 октября на площадке Универстудии на вечере памяти Валерия Грушина выступят исполнители авторской песни - Борис Есипов, Юрий Карпов, Эдуард Филь, «Грушинское трио», дуэт «Два берега» (Казань), Евгений Биринцев и клуб «Вольный ветер».



25 октября на площадке Самарского университета пройдет итоговый концерт фестиваля с участием исполнителей авторской песни – академический хор «Виват», хор «Поющая эскадрилья», клуб «Вольный ветер», клуб Белый рояль, Юрий Карпов, Эдуард Филь, Ирина и Андрей Колесниковы, Евгений Биринцев, клуб авторской песни «Жигули» рук Ирина Высоцкая

Специальный гость – Андрей Козловский (Москва).

Фото: минкульт СО