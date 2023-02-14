В Политехе пройдет традиционный конкурс презентаций на английском языке Values in the Changing World

С 20 по 21 апреля Политех проводит XI Международный конкурс презентаций на английском языке Values in the Changing World. Его организатором по традиции выступает кафедра «Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный». В этом году мероприятие пройдет в смешанном очно-дистанционном формате.
К участию приглашаются студенты всех курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также школьники. Конкурс предполагает следующие формы участия – очное или онлайн-выступление с презентацией на платформе Zoom, а также размещение заранее подготовленного творческого видео на YouTube-канале. Все желающие смогут присоединиться к трансляции в качестве слушателей.
Тематика презентаций и видеороликов:
- Values in Education.
- Career Values.
- Values and National Identity.
- Family Values.
- Values in Fiction and Art.
Кроме того, 20 апреля пройдет II Всероссийская олимпиада по английскому языку среди студентов вузов как языковых, так и неязыковых специальностей.
Регистрация участников конкурса и олимпиады продлится до 6 марта по ссылке. Презентации для конкурсного отбора и творческие видеоролики принимаются до 2 апреля по электронной почте conf-samgtu@bk.ru.
Победители будут награждены дипломами, а все выступающие получат сертификаты.
Подробная программа мероприятий представлена на сайте конкурса, сообщает пресс-служба СамГТУ.
Фото: ru.freepik.com