В Политехе пройдет традиционный конкурс презентаций на английском языке Values in the Changing World

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С 20 по 21 апреля Политех проводит XI Международный конкурс презентаций на английском языке Values in the Changing World. Его организатором по традиции выступает кафедра «Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный». В этом году мероприятие пройдет в смешанном очно-дистанционном формате.

К участию приглашаются студенты всех курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также школьники. Конкурс предполагает следующие формы участия – очное или онлайн-выступление с презентацией на платформе Zoom, а также размещение заранее подготовленного творческого видео на YouTube-канале. Все желающие смогут присоединиться к трансляции в качестве слушателей.

Тематика презентаций и видеороликов:

- Values in Education.

- Career Values.

- Values and National Identity.

- Family Values.

- Values in Fiction and Art.

Кроме того, 20 апреля пройдет II Всероссийская олимпиада по английскому языку среди студентов вузов как языковых, так и неязыковых специальностей.

Регистрация участников конкурса и олимпиады продлится до 6 марта по ссылке. Презентации для конкурсного отбора и творческие видеоролики принимаются до 2 апреля по электронной почте conf-samgtu@bk.ru.

Победители будут награждены дипломами, а все выступающие получат сертификаты.

Подробная программа мероприятий представлена на сайте конкурса, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: ru.freepik.com