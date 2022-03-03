В ПГУТИ открыт опорный центр Национального киберполигона

144

3 марта в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) открыт опорный центр Национального киберполигона. Ключевая цель проекта – обеспечить практико-ориентированную подготовку кадров по информационной безопасности. Опорный центр университета стал частью национального киберполигона, который разворачивается по всей стране согласно федеральному проекту «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Учащиеся ПГУТИ получили полный доступ к инфраструктуре Национального киберполигона, который представляет собой цифровые копии предприятий основных отраслей российской экономики. Студенты смогут участвовать в киберучениях, где будут тренироваться выявлять и отражать автоматизированные атаки, сценарии которых разработаны с учетом техник и тактик реальных злоумышленников. Это позволит ПГУТИ готовить выпускников, обладающих не только теоретическими знаниями в области кибербезопасности, но и практическими навыками по защите от киберугроз.

– Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики – третий вуз, подведомственный Минцифры России, на базе которого открылся киберполигон. В настоящее время все развернутые полигоны успешно функционируют и готовы к реализации задач по подготовке кадров в сфере информационной безопасности. Минцифры планирует и в дальнейшем расширять масштабы киберполигона и, соответственно, проводимых на его базе мероприятий, повышать квалификацию профессорско-преподавательского состава регионов, проводить исследовательские работы в сфере кибербезопасности, – отметил директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев.

По словам заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова, на сегодняшний день одной из главных задач является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы, а также является одним из ключевых элементов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной Губернатором Дмитрием Азаровым.

– Для достижения этих целей, в первую очередь, необходимы высококвалифицированные кадры. И открытие опорного центра национального киберполигона в ПГУТИ как раз позволит Самарской области реализовывать стратегические задачи по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационной безопасности, проводить тестирования программных продуктов на стадии разработки или бета-тестирования с целью выявления уязвимостей в программном коде. Защита от киберугроз для нас – одно из важных направлений в работе, – подчеркнул Константин Пресняков.

О необходимости и своевременности открытия киберполигона на базе ПГУТИ рассказал и председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что в вузе студенты не просто получат теоретические знания по защите информации, но и начнут в практической плоскости готовиться к отражению различных кибератак.

– Вопросы ИТ-технологий, цифрового развития сегодня вышли в число приоритетных для развития нашего государства. И, конечно же, мы должны самое пристальное внимание обратить на вузы, которые готовят специалистов завтрашнего дня. А может и сегодняшнего, потому что многие студенты учатся и совмещают это с практической работой. Вам в этом смысле проще, чем представителям других профессий. Киберполигон на базе ПГУТИ – это возможность дать студентам реальные знания по отражению кибератак и их вовлечение в практические процессы. Сегодня, к сожалению, тема информационных угроз актуальна как никогда. От того, как мы будем готовить будущих специалистов в ИТ-отраслях отражать эти атаки, напрямую зависит наше будущее, – заявил депутат.

Как отметил и.о. ректора ПГУТИ Дмитрий Мишин, Киберполигон планируется к использованию в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ, включающей обучение студентов, проведение студенческих соревнований, чемпионатов различного уровня и т.д.

– Учитывая высокий интерес различных организаций, имеющих специалистов по защите информации, к повышению навыков своих сотрудников в данной области, ПГУТИ, как опорный центр, готов принять у себя такого рода специалистов для проведения киберучений, повышения квалификаций, получения новых компетенций и т.д. Также в опорном центре будут проходить различные соревнования по информационной безопасности для студентов Самарской области и мастер-классы для экспертов отрасли, работающих в регионе, – отметил Дмитрий Мишин.

Киберполигон позволяет отработать практические навыки специалистов без рисков, если что-то пойдет не по плану, и киберучения не нанесут ущерб деятельности реального предприятия. Инфраструктура Киберполигона основана на реальных уязвимостях, обнаруженных в различных информационных системах.

Киберполигон ПГУТИ стал третьим опорным центром Национального киберполигона в вузах, подведомственных Минцифры России, и седьмой точкой его присутствия в регионах страны — наряду с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, на острове Русский, федеральной территории «Сириус» и в Новосибирске.

Национальный киберполигон создан компанией «Ростелеком» по поручению Минцифры России на базе ресурсов дочерней компании «Ростелеком-Солар».

Фото: правительство СО