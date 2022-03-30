В Новокуйбышевске прошел открытый урок с министром образования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участников научат создавать и продвигать молодые волонтерские сообщества. 
Самарских добровольцев приглашают в «Школу комьюнити-менеджмента» 
Скоро на работу выйдут еще три новые специализированные машины. 
«РКС-Самара» продолжают обновлять автопарк
Выбор потребителями АО «Самарагорэнергосбыта» электронной квитанция не случаен.  
45 тысяч самарцев в 2021 году выбрали для оплаты электроэнергии электронную квитанцию
Возраст участников составлял 6-7 лет, что соответствует I возрастной ступени комплекса ГТО.
В Самарской области состоялась акция «Единый день ГТО»
Велосипедисты Самарской области завоевали пять медалей.
В Краснодарском крае прошел этап Кубка России по велоспорту и Всероссийские соревнования среди юниорок
В Самаре заболели 89 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре прошла проверка боеготовности отряда специального назначения «Гром»
В Самаре прошла проверка боеготовности отряда специального назначения «Гром»
Новокуйбышевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок» отметил 30-летие
Новокуйбышевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок» отметил 30-летие
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.28
-7.43
EUR 96.01
-6.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Новокуйбышевске прошел открытый урок с министром образования

30 марта 2022 11:38
180
В Новокуйбышевске прошел открытый урок с министром образования

Вчера, 29 марта, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян в рамках Всероссийской акции «Урок министра» провел открытый урок для учеников 10 и 11 классов школы №8 г.о. Новокуйбышевск. Старшеклассники обсуждали тему «Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику».

«Я учитель. Много лет проработал в школе и прекрасно понимаю, что в нынешних условиях очень важно открыто разговаривать с детьми, выстраивать с ними диалог, слышать их запросы, общаться на равных. В условиях информационного противостояния многое зависит от педагогов. Именно мы, учителя, должны стать достоверными источниками информации для наших детей. Сегодня мы вместе с ребятами разбирались, какое влияние на экономику страны оказывают санкции, которые вводятся недружественными странами. И ученики привели мне множество аргументов, которые доказывают мощь нашего государства», – подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В условиях санкционного давления на нашу страну российские промышленные и производственные мероприятия перестраивают свою работу и замещают импортные комплектующие отечественными высокого качества. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе оказывается содействие решении вопросов по импортозамещению. Сегодня важно дать представление ученикам и студентам об основных направлениях антисанкционной политики в Российской Федерации. Так, на открытом уроке с главой министерства образования и науки Самарской области ученики 10 и 11 классов обсуждали: какие товары производятся в стране и в Самарской области? Как защитить внутренний рынок и развивать внутренний туризм? На протяжении 45 минут старшеклассники делились с главой регионального минобра своими предложениями по импортозамещению, созданию новых рабочих мест и повышению престижа отечественных продуктов.

«Сегодня нам представилась уникальная возможность лично рассказать министру образования и науки Самарской области свое видение сложившейся ситуации. Виктор Альбертович ответил на все наши вопросы. Меня как выпускницу, конечно, интересовал вопрос, не изменятся ли условия поступления в вуз. Виктор Альбертович отметил, что главное - хорошая подготовка. Если она есть, тогда никакой конкурс не страшен, а государство на протяжении последних лет только увеличивает число бюджетных мест», – отметила ученица 11А класса школы №8 г.о. Новокуйбышевск Наталья Кацина.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
543
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
403
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
29 марта 2022  11:48
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
445
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
29 марта 2022  09:25
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
410
В Парке дружбы народов в Самаре пройдет фестиваль муниципалитетов.
28 марта 2022  21:32
Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона
611
Весь список