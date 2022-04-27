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В московских школах появятся службы примирения для разрешения конфликтных ситуаций между учениками, педагогами и родителями. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в частности, эти службы должны противодействовать буллингу. Специалисты будут работать в 400 школах в каждом округе.

Большинство преподавателей уже прошли необходимое обучение. Каждый случай разбирается индивидуально, а обратиться в службу может любой участник образовательного процесса, передает радио Маяк.