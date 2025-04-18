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В Минцифры прорабатывают совмещенный экзамен по физике и информатике

18 апреля 2025 10:27
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В Минцифры прорабатывают совмещенный экзамен по физике и информатике

В России может появиться новый госэкзамен — проверять знания одиннадцатиклассников одновременно по физике и информатике предложили в Минцифры, это, как считают в ведомстве, улучшит качество подготовки айтишников. Вопрос уже прорабатывают с другими заинтересованными ведомствами, подтвердил «Парламентской газете» глава Минцифры Максут Шадаев. IT-компаниям хотят вменить в обязанность теснее сотрудничать со школами, вузами и колледжами, чтобы будущие специалисты получали практический опыт во время учебы.


У Минцифры возникли вопросы к качеству высшего образования по IT-специальностям. В предыдущие годы ведомство стремилось наращивать бюджетный прием по этим направлениям, отвечая на кадровую потребность отрасли. В итоге в 2025 году выучиться за счет государства смогут без малого шестьсот тысяч человек, IT-специальности открыты более чем в пятистах российских вузах.

Но качество образования сильно разнится от университета к университету, а карьерные возможности в отрасли столь хороши, что часть студентов не заканчивают учиться — уходят работать по специальности на третьем-четвертом курсе, рассказал 17 апреля Максут Шадаев на итоговом собрании ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Зарплата айтишника — вдвое выше, чем в среднем по экономике — по данным на конец 2024 года, около 200 тысяч рублей в месяц.

Сейчас при поступлении в вуз на технические и, в частности, на IT-специальности абитуриенты могут выбирать, какой ЕГЭ сдавать — по физике или по информатике. Два других предмета — математика профильного уровня и русский язык — остаются обязательными. Послабление привело к тому, что будущие программисты стали чаще выбирать информатику, а физику как более сложный предмет обходят стороной. В Минцифры посчитали, что это неправильно: без компетенций в области физики хорошим разработчиком стать сложно.


«Жертвовать физикой чревато, — сказал Максут Шадаев. — Предметы не должны конкурировать, поэтому наше видение — должен быть некий интегрированный экзамен». Отвечая на вопрос корреспондента «Парламентской газеты», министр подтвердил, что введение в расписание ЕГЭ нового предмета уже обсуждают с Минобром. О сроках он не сообщил, сказав только, что резко это не произойдет, потому что сейчас школьники, как правило, готовятся сдавать либо один, либо другой предмет и, вводя новый, можно поставить эту работу под удар.

 

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