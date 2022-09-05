В медицинские колледжи региона поступило 2 468 абитуриентов

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В этом году набор абитуриентов в медицинские колледжи Самарской области составил в общей сложности 2 468 студентов — на 75 человек больше по сравнению с 2021 годом.



Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения молодых специалистов в медицинские организации. Особое внимание уделяется обучению врачей и средних медицинских работников для работы в учреждениях первичного звена здравоохранения.



В Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной, включая Новокуйбышевский, Борский и Безенчукский филиалы, поступило 1302 абитуриента.



«Отрадно видеть в стенах учреждения такое количество молодых людей, проявивших интерес к нашей отрасли, — отметила директор колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина. — В организации учебного процесса мы всегда стремимся учитывать потребности сегодняшнего дня, ориентируемся на передовые образовательные технологии. С 2021 года на базе колледжа работает региональный аккредитационно-симуляционный центр, созданный в рамках национального проекта "Здравоохранение". Симуляционные технологии, образовательные программы, отражающие актуальную тенденцию к расширению функций среднего медицинского работника, позволяют нашим выпускникам успешно применять полученные знания в практическом здравоохранении».



В Тольяттинский медицинский колледж, в том числе его филиалы — Кинель-Черкасский и Шенталинский, — в этом году поступило 762 человека. В Сызранском медико-гуманитарном колледже учатся 354 первокурсника, в Губернском колледже г. Похвистнево — 50 человек.

Фото: минздрав СО