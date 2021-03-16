В лаборатории СамГТУ "тестируют все виды утеплителей"

43

В рамках национальных проектов «Образование», «Демография» в регионе ведется строительство и ремонт учреждений культуры, образования с использованием современных строительных материалов, позволяющих обеспечить надежную тепловую защиту.

«Материалы, которые применяются при облицовке фасада зданий, технология монтажа фасадных систем социальных и культурных объектов осуществляется под строгим контролем со стороны надзорных органов, - рассказывает кандидат технических наук, доцент, профессор Самарского политеха Юрий Вытчиков. - В нашей лаборатории тестируют все виды утеплителей. Проверяют сертификаты на огнестойкость».

На сегодняшний день тема фасадных материалов является актуальной. Качеству этих материалов проектировщики и строители уделяют огромное внимание, особенно если речь идет о школах, больницах и учреждениях культуры.

Современные фасадные материалы позволяют обеспечить теплоустойчивость здания.

«Сегодня здания утепляют в основном снаружи, - поясняет Юрий Вытчиков. - На рынке предлагается масса материалов. Однако, в нашей стране разрешено использовать только огнестойкие. Например, базальтовое волокно. Его применяют во время работы в социальных учреждениях».

Современная тепловая защита соответствует санитарно-гигиеническим, комфортным условиям, условиям энергосбережения и отвечает всем требованиям пожарной безопасности, передает пресс-служба облправительства.