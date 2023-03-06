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В губернии состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО «Что? Где? Когда?»

6 марта 2023 17:55
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В Историческом парке «Россия - Моя история» состоялась финальная игра «Что? Где? Когда?».

В Самарской области продолжается марафон направлений Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. В минувшие выходные в Историческом парке «Россия - Моя история» состоялась финальная игра «Что? Где? Когда?».

Молодежная повестка находится в постоянном фокусе работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и работы Правительства региона. Принимая во внимание запрос молодежи на креативные общественные события, инициируются новые проекты, фестивали, конкурсы, творческие и спортивные мероприятия. Благодаря такому подходу Самарская область в 2022 году получила субсидию на развитие молодёжной политики во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации — «Регион для молодых».

«Движение «Что? Где? Когда?» в Самарской области имеет давние корни. Для губернии это одно из передовых направлений. У нас есть свои гроссмейстеры, которые играют в телевизионной лиге, а самое главное - движение очень нравится самим студентам. По их инициативе клубы «Что? Где? Когда?» развиваются на площадках вузов, колледжей и техникумов. Правительство Самарской области и дальше будет создавать условия для реализации возможностей эрудитов. Уже в этом году в регионе стартовал большой проект «IQ Самара», который направлен на продвижение в регионе интеллектуальных игр», - подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Впервые за несколько лет игра «Что? Где? Когда?» проводилась в несколько этапов. Всего в полуфинальных турнирах приняли участие 40 команд из разных вузов, колледжей и техникумов, а до финала дошли только 15.

Проект «IQ Самара» реализуется в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Это стало возможным благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

Игра оказалась насыщенной и интересной. Чтобы доказать свое лидерство и право представлять регион на окружном этапе, эрудитам предстояло пройти 2 раунда и ответить на 40 сложнейших вопросов из различных областей науки.

По итогам игровых раундов пальму первенства получила команда «По Фрейду» ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ. Также на пьедестале почета оказались команды Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева «Адвокаты Паскаля» (II место) и Поволжского государственного колледжа «Вон те в углу» (III место).

Команда-победитель представит регион в Окружном этапе олимпиады, который пройдет в Саранске с 23 по 25 марта 2023 года.

Напомним, интеллектуальная олимпиада зародилась в 2015 году на молодежном форуме ПФО «iВолга». В настоящее время проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором регионального этапа выступает департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики», Самарская региональная общественная организация - центр реализации проектов «Молодёжь Самары».

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка Самары

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