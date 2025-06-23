В губернии благодаря господдержке появятся новые агроклассы

93

В школах Самарской области к предстоящему учебному году откроются еще три агротехнологических класса. Сейчас агроклассы есть в 13 школах девяти муниципалитетов региона. Они открываются в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Об этом стало известно на первом заседании координационного органа по развитию агротехнологического образования в Самарской области, которое состоялось в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Цель — к 2030 году до 95% повысить укомплектованность сельхозпредприятий квалифицированными специалистами и омолодить кадровый состав.

«В рамках федерального проекта в Самарской области в текущем году реализуем пилотные проекты по созданию агротехнологических классов в Шигонском, Хворостянском и Исаклинском районах. Огромное спасибо нашим «пионерам» Антонине Касаткиной, Илье Ятманкину и Евгении Бесчетновой за вовлеченность, совместную работу и внимание к вопросам подготовки новых кадров для сферы сельского хозяйства региона», – рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК, председатель координационного органа.

В агроклассах формируется новое поколение аграриев – тех, кто будет в ближайшем будущем обеспечивать продовольственную безопасность страны. Это не просто уроки, а стартовая площадка для будущих агрономов, биотехнологов и ветеринаров – tech-savvy специалистов, готовых вывести отрасль на новый уровень.

Ученики агроклассов не только узнают что-то новое для себя, но и проводят реальные исследования: анализируют почвы, определяя кислотность и состав, программируют автоматизированные теплицы, управляемые через telegram-бота, учатся накладывать хирургические швы на мастер-классах по ветеринарии.

Программа агроклассов рассчитана на учеников 10–11 классов и включает четыре основных направления, в которых изучаются естественные науки, математика и информатика. Формат обучения сочетает теорию, которую читают преподаватели агровуза, и практику – занятия в школах с современным оборудованием. Работа на местах ложится на учителей-предметников. Для этого сотрудники Самарского государственного аграрного университета проводят специальную подготовку и снабжают необходимыми методическими разработками; среди них — учебное пособие «Агро: от А до Я», выпущенное совместно с министерством сельского хозяйства Самарской области.

Такое тесное взаимодействие школы и университета помогает ребятам осознанно выбирать профессию. Молодой преподаватель Анна Бокова совсем недавно завершила обучение в средней школе № 2 поселка Усть-Кинельский и сегодня уже отвечает за направление «Химический мониторинг агроландшафтов». В своем выборе места для поступления она не сомневалась. «Я сама пошла в аграрную сферу по стопам Натальи Михайловны Троц, моего научного руководителя, ранее учительницы химии, а теперь декана агрономического факультета. Она со школы знакомила меня с растительной диагностикой. Это зацепило меня», – поделилась преподаватель.

Важно, что с этого года Минсельхоз РФ планирует привлекать бизнес к оснащению агротехнологических классов и компенсировать ему часть затрат.

«Если раньше государство финансировало открытие агроклассов, то теперь сельхозпроизводители могут участвовать в их оснащении и оборудовании. Затем им предоставляется возможность компенсировать расходы за счет средств федерального проекта», – сообщил Павел Ишкин, проректор по цифровой трансформации СамГАУ.

В Самарской области первые выпускники агроклассов уже учатся в аграрном университете. За два года реализации проекта еще 200 старшеклассников получили сертификаты. Этот документ добавит им 10 баллов при поступлении в СамГАУ.

Отметим, что правительство Самарской области уделяет особое внимание обеспечению рынка труда кадрами, отвечающими потребностям региональной экономики, особенно в сфере сельского хозяйства. По решению Главы региона Вячеслава Федорищева в прошлом году размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза и достиг 207 тыс. рублей в зависимости от уровня образования, также предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат. На сегодняшний день принято решение о дополнительном увеличении размера единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам.

Фото: ГБУ ДПО "Самара-АРИС"