В Госдуме предложили принимать сельскую молодежь в колледжи вне конкурса

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Сейчас абитуриентов зачисляют в колледжи по конкурсу аттестатов. Но у городских школьников часто баллы выше, поэтому они занимают большинство вакантных мест, в том числе и на обучение сельскохозяйственным профессиям.

Проблему дефицита кадров на селе это, разумеется, не решает. Изменить ситуацию намерена первый зампред думского Комитета по просвещению Яна Лантратова — она предложила дать сельской молодежи преимущественное право поступления в средние специальные образовательные учреждения.

Пдготовка и закрепление квалифицированных кадров для дальнейшего развития сельского хозяйства крайне актуальны, напомнила Лантратова: «Это тем более важно в контексте импортозамещения в условиях санкций, а также для решения вопросов продовольственной безопасности нашей страны». Решением проблемы может стать ее инициатива «дать преимущественное право зачисления при приеме на обучение по программам среднего профобразования для молодежи, проживающей на сельских территориях». Депутатский запрос с таким предложением она отправила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Письмо с таким предложением парламентарий отправила председателю Правительства Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».