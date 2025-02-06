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В Госдуме поддержали законопроект о двух обязательных экзаменах после 9-го класса

6 февраля 2025 22:24
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Для получения аттестата в пяти регионах нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Профильный комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в пяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС

Согласно законопроекту для получения аттестата необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам - "Русский язык" и "Математика", а не по четырем, как это предусмотрено сейчас. Законопроектом в качестве эксперимента предлагается в 2025 году установить такой особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия - Алания. 

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