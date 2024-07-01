В Госдуме поддержали идею вернуть оценки за поведение в школе

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") заявила, что поддерживает идею вернуть в школьный табель оценки за поведение.

"Уверена, что оценка за поведение охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны. Хамство и свобода мысли – это разные понятия", – написала она в своем Telegram-канале.

При этом Буцкая отметила, что нужно выработать критерии выставления таких оценок, чтобы избежать "перегибов на местах".

Идею вернуть в школы оценки за поведение и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ тех, у кого они неудовлетворительные, высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, пишет Смотрим.