В ГД предложили пересмотреть пятибалльную шкалу оценок по физкультуре и музыке

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В Госдуме предложили Минпросвещения России оценить целесообразность использования пятибалльной шкалы оценок по физкультуре, труду, музыке и изо. Соответствующий проект постановления по итогам правительственного часа опубликован в электронной базе ГД, пишет РТ.

«Проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», — говорится в документе.

Ранее глава (Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал предложение о возврате к переводным экзаменам в школах для всех, кроме учащихся 9-х и 11-х классов, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ.