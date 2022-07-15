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В этом году школьники Самарской области смогут прикоснуться к ещё большему количеству интересных профессий

15 июля 2022 13:49
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В этом году школьники Самарской области смогут прикоснуться к ещё большему количеству интересных профессий

Такую возможность ребятам даёт увлекательный проект «Билет в будущее».

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Участие - за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. Федеральный оператор – Фонд Гуманитарных Проектов. 

Напомним, проект «Билет в будущее» стартовал в 2020 году и получил огромную популярность среди учеников. Каждый ребенок, принявший в нём участие, смог пройти уникальный тест на электронной платформе и определиться со сферой профессиональной реализации.

В этом году активная работа по «Билету в будущее» уже начата: еще больше школьников зарегистрировались на платформе bvbinfo.ru , началось прохождение квеста «Лаборатория будущего» и профессиональных проб в Историческом парке «Россия – Моя история», создана отдельная группа проекта ВКонтакте, чтобы мобильно отвечать на все интересующие вопросы родителей и учеников.

Желаем всем участникам максимально реализоваться в проекте: родителям – получить новые сведения о поддержке ребёнка в процессе выбора профессии; педагогам – повысить компетенции в профориентации учащихся; работодателям – сформировать будущий мотивированный резерв из молодых специалистов.

С сентября текущего года сфер реализации и партнёров проекта будет ещё больше, поэтому рекомендуем пройти процедуру регистрации в качестве участника, а также ознакомиться с положительными отзывами участников проекта:

 

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