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Климатолог объяснил причины аномальных температур в Европе

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Климатолог объяснил причины аномальных температур в Европе

Рекордная жара в Европе связана с тем, что обычный океанический антициклон был вытеснен субтропическими антициклонами, пришедшими из пустынных районов. Об этом 15 июля сообщил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини.

«Когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказываются очень мощными и простираются на высоту до 6–8 км. Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам климатолога, ранее погоду в Западной Европе в основном определял океанический антициклон, однако в последние годы его всё чаще сменяют субтропические антициклоны, формирующиеся в пустынных регионах. При этом пустыни Ближнего Востока прогреваются сильнее, чем северные районы Сахары.

Фаццини уточнил, что высокая интенсивность нынешних волн жары объясняется тем, что у поверхности уже находится сильно нагретый воздух, а дополнительные нисходящие потоки способствуют его дальнейшему прогреву и росту температуры.

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