В этом году процесс поступления в вузы Самарской области станет еще проще и легче.

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Помимо классических способов подачи документов: отправить почтой или принести лично, у абитуриентов появилась возможность направить документы с помощью портала «Госуслуги».

Цифровизация пришла в образование еще в 2020-м году, но тогда она еще не носила такой массовый характер. Дистанционное поступление предлагали не все вузы страны. В прошлом году к возможности поступления онлайн через личный кабинет на сайте вуза (а такую возможность по-прежнему предоставляют не все высшие учебные учреждения) добавилась услуга – подать документы с помощью суперсервиса Госуслуг «Поступление в вуз онлайн» - https://www.gosuslugi.ru/vuzonline.

О новшествах этого года в системе электронной подачи документов в вузы рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Важное отличие: если ранее сервис мог использоваться только для поступления на бюджетные места, в этом году он будет работать и для поступающих на внебюджет, а также на целевые и льготные места бюджетного приема. Кроме того, доработана система обновления конкурсных списков: изменение статусов будет происходить практически сразу», — заявил Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что это очень важно для абитуриентов, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и направлений. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени.

Сейчас подать документы онлайн можно в такие самарские вузы как: СамГМУ, Самарский университет им. Королева, СамГТУ, СГСПУ, СГИК и другие.

На примере СамГМУ ответственный секретарь приемной комиссии Станислав Буракшаев пояснил, какие есть варианты подать документы онлайн в большинстве вузов страны.

«Первый – при помощи Госуслуг. Нужно быть зарегистрированным на портале, тогда через свой личный кабинет вы сможете в режиме онлайн подать заявление на поступление в любой вуз страны, в том числе и СамГМУ, – рассказал Станислав Буракшаев. – Также можно воспользоваться электронной вузовской системой поступления. Вам необходимо зайти на официальный сайт нашего вуза, там в разделе «Абитуриент» есть кнопка «Поступление», кликнув по ней, вы создадите свой личный кабинет, в котором сможете взаимодействовать с приемной комиссией: подать документы, получать обратную связь (опции доступны с 20 июня). Также вы можете записаться онлайн в очередь: если хотите лично подать документы, заранее на сайте забронируйте себе место, чтобы подойти к назначенному времени на личный прием».

В Самарском университете им. Королева сервис подачи документов дистанционно появился еще в 2020 году. О том, пришелся ли он по душе абитуриентам, рассказала начальник отдела приема и работе с абитуриентами Самарского университета им. Королева Яна Иванова.

«Как только сервис «поступления в вуз онлайн» появился в Самарском университете, он сразу стал пользоваться популярностью у абитуриентов. Ребята быстро оценили его преимущества – быстрота, удобство, экономия времени, – отметила Яна Иванова. – Как правило, личное присутствие при подаче документов помогает тем абитуриентам, кто до последнего не может определиться с факультетом и кому необходима дополнительная консультация. Однако большинство поступающих к нам выпускников целенаправленно идут на определенный факультет, проблемы выбора у них нет, поэтому они с удовольствием пользуются возможностью подать документы онлайн».

Благодаря возможности поступления онлайн в Самаре учатся и приезжают учиться те, кто хочет стать высококвалифицированными специалистами в области медицины, освоить новейшие специальности, связанные с искусственным интеллектом, а также стать инженерами и специалистами в области технологий.