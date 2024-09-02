В День знаний СамГМУ посетил Министр науки и высшего образования РФ

87

В День знаний в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) побывал с рабочим визитом Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он посетил Центр серийного производства СамГМУ, где ознакомился с производственными мощностями и инновационными разработками университета. СамГМУ является лидером трека «Отраслевое и / или Территориальное» лидерство федеральной программы минобрнауки «Приоритет 2030», а Передовая медицинская инженерная школа университета входит в топ-3 всех ПИШ страны.

В Центре серийного производства (ЦСП) Министр осмотрел современное оборудование для производства собственных разработок СамГМУ. В общей сложности здесь работает порядка 20 различных видов современных станков: токарные, фрезерные, плоскошлифовальные, электроэрозионные прошивные станки с числовым программным управлением, термопластавтоматы, сборочная линия. На площадке ЦСП организован серийный выпуск собственных продуктов СамГМУ, а также размещено контрактное производство.

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов рассказал, что производство университета, направленное на формирование технологического суверенитета в медицине, стабильно набирает обороты. Министру презентовали собственные разработки СамГМУ, которые выпускаются на площадке ЦСП. Среди них первая в России система хирургической навигации AUTOPLAN, реабилитационные тренажеры линейки Revi с интеллектуальной реабилитационной платформой: ReviVR – тренажер пассивной реабилитации пациентов с двигательными нарушениями в виртуальной реальности и тактильной обратной связью, а также ReviMotion – тренажер активной реабилитации двигательной активности. Также Министр ознакомился с системой персональных медицинских помощников и платформой обработки данных Health Check Up, модульной экспертной виртуальной системой МЭВИС для обучения студентов.

Валерию Фалькову также продемонстрировали индивидуальные эндопротезы, созданные по уникальной собственной технологии университета. В НИИ «Бионики и персонифицированной медицины», расположенном на площадке ЦСП, ведется разработка и изготовление индивидуальных эндопротезов из керамики и титана, а также производство уникальных раздвижных эндопротезов, которые меняют длину без хирургического вмешательства. В НИИ также разрабатываются экзопротезы для военнослужащих – участников СВО.

В Центре компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе ЦСП ведется разработка «умной одежды» и «умных ортезов». «Умная одежда» регистрирует биометрические показатели человека во время фитнеса, тренировки или выполнения упражнений по реабилитации. Одежда фиксирует показатели активности мышц, благодаря чему можно оценить эффективность выполняемых упражнений и скорректировать технику. «Умный ортез» — это устройство для восстановления работы колена, которое работает по схожему принципу.

В ходе встречи ректор СамГМУ также представил Министру предложения по пилотному проекту создания научно-производственного объединения и единого производственного участка университета. Реализация «пилота» запланирована в рамках планов по запуску комплексных проектов Минобрнауки и Минпромторга РФ совместно с предприятиями реального сектора экономики и индустриальными партнерами. В частности, по задачам от компаний в СамГМУ ведется создание российской линейки гибкой и жесткой эндоскопии и цифровой роботизированной операционной. По проектам уже закончены поисковые исследования и сформирована технологическая, научная и кадровая база. При этом на текущий момент производственные мощности СамГМУ располагаются на 4 различных площадках, а создание единого производственного участка площадью 25 000 кв.м. позволит обеспечить необходимые условия для запуска бесшовных технологических цепочек производства и непрерывность производственного цикла, а также значительно снизить непрямые затраты.

За время участия в программе «Приоритет 2030» более 40 разработок СамГМУ вышли на российский рынок. Продукция университета поставляется в 15 стран мира. СамГМУ успешно прошел международную сертификацию системы менеджмента качества, что обеспечивает необходимые условия для реализации медицинской продукции на международных рынках. В 2024 году пройден международный сертификационный аудит по ISO 9001/13485 и аккредитация Росздравнадзора системы менеджмента качества по изготовлению индивидуальных эндопротезов.

Фото: пресс-служба СамГМУ