Я нашел ошибку
Главные новости:
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах
Они встретились со студентами и преподавателями вузов региона.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона
Елена Лапушкина приняла участие в торжественной линейке в школе №163
2 сентября во всех школах Самары состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний
Он посетил Центр серийного производства СамГМУ, где ознакомился с производственными мощностями и инновационными разработками университета.
В День знаний СамГМУ посетил Министр науки и высшего образования РФ
В августе отправлено более 2 млн пассажиров, что на 2,1% выше аналогичного периода прошлого года.
Перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге выросли на 9% за 8 месяцев
Конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства Самарской области продлён до 14 сентября.
В регионе продлен конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства СО
Смотрите на этой неделе.
Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин"
Глава Минобрнауки и руководитель 63-го региона Вячеслав Федорищев посетили Самарский университет им. Королева.
В Самарскую область с рабочей поездкой прибыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин"
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День знаний СамГМУ посетил Министр науки и высшего образования РФ

2 сентября 2024 17:49
87
Он посетил Центр серийного производства СамГМУ, где ознакомился с производственными мощностями и инновационными разработками университета.

В День знаний в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) побывал с рабочим визитом Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он посетил Центр серийного производства СамГМУ, где ознакомился с производственными мощностями и инновационными разработками университета. СамГМУ является лидером трека «Отраслевое и / или Территориальное» лидерство федеральной программы минобрнауки «Приоритет 2030», а Передовая медицинская инженерная школа университета входит в топ-3 всех ПИШ страны.

В Центре серийного производства (ЦСП) Министр осмотрел современное оборудование для производства собственных разработок СамГМУ. В общей сложности здесь работает порядка 20 различных видов современных станков: токарные, фрезерные, плоскошлифовальные, электроэрозионные прошивные станки с числовым программным управлением, термопластавтоматы, сборочная линия. На площадке ЦСП организован серийный выпуск собственных продуктов СамГМУ, а также размещено контрактное производство.

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов рассказал, что производство университета, направленное на формирование технологического суверенитета в медицине, стабильно набирает обороты. Министру презентовали собственные разработки СамГМУ, которые выпускаются на площадке ЦСП. Среди них первая в России система хирургической навигации AUTOPLAN, реабилитационные тренажеры линейки Revi с интеллектуальной реабилитационной платформой: ReviVR – тренажер пассивной реабилитации пациентов с двигательными нарушениями в виртуальной реальности и тактильной обратной связью, а также ReviMotion – тренажер активной реабилитации двигательной активности. Также Министр ознакомился с системой персональных медицинских помощников и платформой обработки данных Health Check Up, модульной экспертной виртуальной системой МЭВИС для обучения студентов.

Валерию Фалькову также продемонстрировали индивидуальные эндопротезы, созданные по уникальной собственной технологии университета. В НИИ «Бионики и персонифицированной медицины», расположенном на площадке ЦСП, ведется разработка и изготовление индивидуальных эндопротезов из керамики и титана, а также производство уникальных раздвижных эндопротезов, которые меняют длину без хирургического вмешательства. В НИИ также разрабатываются экзопротезы для военнослужащих – участников СВО.

В Центре компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе ЦСП ведется разработка «умной одежды» и «умных ортезов». «Умная одежда» регистрирует биометрические показатели человека во время фитнеса, тренировки или выполнения упражнений по реабилитации. Одежда фиксирует показатели активности мышц, благодаря чему можно оценить эффективность выполняемых упражнений и скорректировать технику. «Умный ортез» — это устройство для восстановления работы колена, которое работает по схожему принципу.

В ходе встречи ректор СамГМУ также представил Министру предложения по пилотному проекту создания научно-производственного объединения и единого производственного участка университета. Реализация «пилота» запланирована в рамках планов по запуску комплексных проектов Минобрнауки и Минпромторга РФ совместно с предприятиями реального сектора экономики и индустриальными партнерами. В частности, по задачам от компаний в СамГМУ ведется создание российской линейки гибкой и жесткой эндоскопии и цифровой роботизированной операционной. По проектам уже закончены поисковые исследования и сформирована технологическая, научная и кадровая база. При этом на текущий момент производственные мощности СамГМУ располагаются на 4 различных площадках, а создание единого производственного участка площадью 25 000 кв.м. позволит обеспечить необходимые условия для запуска бесшовных технологических цепочек производства и непрерывность производственного цикла, а также значительно снизить непрямые затраты.     

За время участия в программе «Приоритет 2030»  более 40 разработок СамГМУ вышли на российский рынок. Продукция университета поставляется в 15 стран мира. СамГМУ успешно прошел международную сертификацию системы менеджмента качества, что обеспечивает необходимые условия для реализации медицинской продукции на международных рынках.  В 2024 году пройден международный сертификационный аудит по ISO 9001/13485 и аккредитация Росздравнадзора системы менеджмента качества по изготовлению индивидуальных эндопротезов. 

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Разработка позволит автоматизировать для врачей-реабилитологов процесс оценки двигательных нарушений верхней конечности у  пациентов и назначить наиболее эффективный метод реабилитации.
22 августа 2024, 10:21
Разработка СамГМУ позволит ускорить начало реабилитации пациентов с нарушением двигательной функции после инсультов
Разработка позволит автоматизировать для врачей-реабилитологов процесс оценки двигательных нарушений верхней конечности у  пациентов и назначить наиболее... Здравоохранение
1314
В университете имеется собственная клиническая база, опыт в маркетинге продуктов и эффективном сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями и научными центрами.
21 августа 2024, 09:31
Опыт СамГМУ представили на международном семинаре «Египет и БРИКС: будущее сотрудничества»
В университете имеется собственная клиническая база, опыт в маркетинге продуктов и эффективном сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями и научными... Образование
1107
Основная задача операционной - обеспечить врачей высокотехнологичной цифровой системой, объединяющей в себе все необходимое для проведения хирургических операций с наилучшими результатами лечения пациентов.
20 августа 2024, 12:16
Запуск «цифровой» операционной в СамГМУ позволил повысить качество оказания медицинской помощи
Основная задача операционной - обеспечить врачей высокотехнологичной цифровой системой, объединяющей в себе все необходимое для проведения хирургических... Здравоохранение
1290
В центре внимания
Они встретились со студентами и преподавателями вузов региона.
2 сентября 2024  18:34
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона
38
В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС
2 сентября 2024  12:31
В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС
226
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы № 68.
2 сентября 2024  09:35
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы №68
665
В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Новокуйбышевске.
1 сентября 2024  17:43
Развитие региона и решение проблем горожан: Вячеслав Федорищев встретился с жителями Новокуйбышевска
1087
Сейчас техническая готовность составляет 63%.
1 сентября 2024  14:54
Вячеслав Федорищев проинспектировал ход строительства нового здания театра «Грань»
523
Весь список