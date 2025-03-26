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В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
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В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»

26 марта 2025 12:58
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В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»

В апреле 2025 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда». Жители города смогут посетить лекции об отечественной космонавтике, археологии сознания и истории Самарского края. 18+

«Особенности социально-демографического развития Куйбышевской области в период „хрущёвской оттепели“» 
 2 апреля в 18:30

Как хрущёвские реформы повлияли на повседневную жизнь российской деревни и как преобразования отразились на рождаемости и смертности в Куйбышевской области? На эти и другие вопросы ответит Михаил Чирков – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева

«От полёта человека в космос к исследованию Солнца и Солнечной системы» 

9 апреля в 15:00

Инженер, астроном-исследователь, профессор Российской академии естествознания Пётр Плеханов расскажет слушателям о самых современных достижениях и открытиях в исследовании Солнца и Солнечной системы.

«Миф, смех и ритуал. Археология сознания»

16 апреля в 18:30

Где следует искать истоки появления человеческого сознания? Над этим вопросом предлагает задуматься Сергей Березин – кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Самарского университета им. академика С.П. Королёва. Опираясь на представления о роли и функциях смеха в мифах и ритуалах, знания о строении головного мозга и особенностях коммуникации в человеческих сообществах, лектор выдвигает оригинальную гипотезу синергичного развития естественного и искусственного интеллекта в будущем.

«Открывая архивные фонды: новое в истории дореформенной Самары»

23 апреля в 18:30

Чем отличалась уездная Самара от других городов Приволжья? С какими бедствиями приходилось сталкиваться самарцам в первой половине XIX столетия? Об этом и многом другом поговорим с Анной Бирюковой – кандидатом исторических наук, доцентом кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского государственного технического университета.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

 

 

Теги: Мероприятия

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