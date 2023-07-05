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Выпускники Самарской области сдали ЕГЭ. В региональном министерстве образования и науки рассказали, кто выделился по результатам экзаменов и набрал высший балл.

В 2023 году в Самарском регионе 11 класс окончили 11 752 школьника. По результатам 10 экзаменов максимальный результат – 100 баллов – получили 188 выпускников по 8 учебным предметам. Среди них 14 юношей и девушек получили 100 баллов сразу по 2 предметам.

Золотой медали удостоены больше полутора тысяч выпускников области, а 25 учащимся губернатор вручил медали «За особые успехи в учении». На встрече с главой региона школьники предложили поощрить педагогов, чьи подопечные набрали 100 баллов на ЕГЭ. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и поручил министерству образования и науки региона проработать вопрос, пишет ГТРК Самара.