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В 2022 году цифровую грамотность повысили уже 11 тысяч преподавателей

1 июля 2022 11:18
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В 2022 году цифровую грамотность повысили уже 11 тысяч преподавателей

Онлайн-курсы повышения квалификации по ИТ-направлениям на базе Опорного образовательного и Единого учебно-методологического центров российского Университета Иннополис прошли 11 тысяч российских преподавателей колледжей и вузов. Обучение проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

С января 2022 года цифровую грамотность повысили преподаватели вузов и колледжей со всей России. Наибольшее количество слушателей было из Московской области — 1400 человек, Санкт-Петербурга — 700 человек, и Саратовской области — 700 человек.

«Залогом успешной цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета являются высококвалифицированные кадры. Об этом неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Для качественного обучения молодых людей мы проводим курсы повышения квалификации для педагогов. Они позволяют им адаптироваться под новые требования рынка, освоить ИТ-компетенции и помочь студентам сформировать необходимые навыки. В рамках федпроекта за полгода свою квалификацию повысило уже 11 тысяч преподавателей и методистов. До конца декабря пройти курсы смогут около 18 тысяч человек», — рассказал вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В программу обучения вошли образовательные модули и видеоуроки, разработанные ведущими российскими ИT-компаниями и профильными вузами: iFORS, «ИНКОМА», «Аэронет», МГУ, МИСиС, РАНХиГС и др.

«Образовательные программы отбирают отраслевые рабочие группы, в которые входят специалисты Сбербанка, "УЧИ.РУ", "Нетологии", Mail.ru Group, Ростелекома, Газпромнефти, Татнефти, "МИФИ", СЗГМУ им. И.И. Мечникова и другие представители российских отраслевых компаний и вузов. С этого года для повышения квалификации доступны новые образовательные программы по смежным ИT-специальностям: "Компьютерная лингвистика" для преподавателей гуманитарных дисциплин и "Цифровая анимация" для веб-дизайнеров» — заявил замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» с 2020 года в Опорном образовательном центре прошли обучение более 27 тысяч преподавателей.

Кроме того, на базе Опорного образовательного центра ведущие университеты актуализируют основные профессиональные образовательные программы и стандарты. В 2022 году эта работа будет завершена по 25 программам по приоритетным отраслям экономики и 6 — по ИТ-специальностям.

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