Устная часть ЕГЭ по истории появится к 2030 году

Устную часть ЕГЭ по истории планируется ввести к 2030 году, а в дальнейшем аналогичный формат может появиться и на экзамене по литературе, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Об этом Музаев рассказал РИА Новости.

По его словам, уже ведётся разработка соответствующих моделей. Сначала устный экзамен в штатном режиме появится у девятиклассников — по истории в 2028 году. Затем нововведение затронет и ЕГЭ: историю планируется сделать первым предметом, где появится устная часть.

«Ориентир — к 2030 году. Если брать ещё предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — сказал он.

Музаев также успокоил сегодняшних девятиклассников: их ждёт максимум участие в апробации моделей для получения обратной связи, а не полноценный экзамен. Ранее глава ведомства уже заявлял о необходимости постепенного внедрения устной части в гуманитарные предметы.