Университет сервиса приглашает на фестиваль НАУКА

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17 октября в Поволжском государственном университете сервиса стартует Всероссийский фестиваль НАУКА 0+. Гостей фестиваля ждут творческие мастерские, открытые лекции, интерактивные выставки, естественнонаучные опыты, интеллектуальные игры, конкурсы, презентации.

Университет сервиса в двенадцатый раз становится региональной площадкой проведения Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ в Тольятти. Фестиваль проводится при поддержке Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова. Традиционными партнерами университета выступают Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина и Тольяттинский краеведческий музей.

17 октября начинаем с большой научной ярмарки: в холле главного корпуса Университета сервиса по адресу г. Тольятти, ул. Гагарина, 4 будут работать интерактивные площадки. Гости смогут попробовать себя в VR-моделировании аддитивной одежды, сразиться в квиз «Открой свой Тольятти», стать участниками мастер-класса по программированию. В этот же день в пространствах Точки кипения Университета сервиса гости фестиваля сыграют в легендарную игру «Монополия», проверят свою эрудицию на игре «Что? Где? Когда?», смогут из первых уст узнать о современном графическом дизайне от практика, научатся составлять привлекающее работодателя резюме и многое другое. Ярким событием второго дня фестиваля станет экскурсия в лабораторию материаловедения и мастер-класс «Испытание тканей для одежды». Его участники смогут не только увидеть всевозможное оборудование, но и сами проведут испытания образцов.

Приглашаем школьников, учащихся колледжей, студентов и всех, кто интересуется наукой! Полная программа фестиваля на всех площадках приложена отдельным файлом.

Вход свободный по предварительной регистрации по ссылкам:

на площадке Поволжского государственного университета сервиса: https://vk.com/event215241437

регистрация на игру «Что? Где? Когда?» по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6527bf4f43f74f7de4fd1586/

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