Главные новости:
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства

18 ноября 2025 14:02
67
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства

Поволжский государственный университет сервиса и Белорусско-Российский университет (г. Могилёв) реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм» Министерства науки и высшего образования РФ. Маршрут «Тольятти – город большой химии», предложенный Университетом сервиса, был признан одним из лучших в конкурсе Минобрнауки России «Научно-популярные экспедиции Союзного государства», что послужило основой для обмена студентами и молодыми учёными между Россией и Беларусью.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчёркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создаёт благоприятные условия для запуска новых проектов.

«Мы убеждены, что сотрудничество с ведущими учебными заведениями Союзного государства, такими как Белорусско-Российский университет, способствует не только обмену знаниями и опытом, но и укреплению научных связей между нашими странами. Это важный шаг в развитии инновационного потенциала нашего региона и всей страны», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Делегация Университета сервиса посетила Могилёв, где ознакомилась с программой «Могилев – центр инновационного машиностроения». В рамках визита участники приняли участие в III Международном научно-экспертном форуме имени А. А. Громыко, изучили инфраструктуру Белорусско-Российского университета, посетили мастер-классы по инженерным и цифровым направлениям, а также ведущие промышленные предприятия города и историко-культурные объекты.

По итогам визита было подписано соглашение о сотрудничестве между университетами. Свои подписи под документом поставили ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков и ректор Университета сервиса Любовь Выборнова. Соглашение направлено на развитие партнёрских отношений в области образования, науки и культуры, а также реализацию академических обменов и совместных молодёжных проектов.
Любовь Выборнова отметила, что сотрудничество началось с проекта научно-популярных визитов Союзного государства и теперь получило официальное оформление в виде соглашения, открывая новые перспективы для совместных инициатив.
Участники программы также посетили лаборатории Индустрии 4.0, мехатроники и робототехники, приняли участие в круглом столе с студенческим медиацентром БРУ, а также посетили музей истории города «Ратуша» и мемориал «Буйническое поле».
В текущем году в рамках программы «Студтуризм» в научно-популярных экспедициях на территории Союзного государства примут участие не менее 1 000 студентов и молодых учёных в возрасте от 18 до 35 лет из России и Беларуси. Программа способствует расширению знаний молодёжи о новых регионах, университетах и предприятиях, объединяя науку, образование и туризм.

Учёные России и Беларуси активно сотрудничают в рамках Союзного государства, приоритетными направлениями являются микроэлектроника, сельское хозяйство, медицина, биобезопасность, общественные науки, машиностроение и искусственный интеллект. В связи с 80-летием Победы особое внимание уделяется сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.

По итогам встреч и реализованных программ, Университет сервиса и Белорусско-Российский университет выразили намерение продолжать развивать сотрудничество в сфере науки, образования и молодёжной политики, укрепляя партнёрство в рамках Союзного государства и создавая новые направления взаимодействия между вузами.

Фото: пресс-служба Университета сервиса

