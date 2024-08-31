Учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ

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Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), который проводят в 9-м классе, нужно учитывать при поступлении в 10 класс или колледжи. А формат единого государственного экзамена (ЕГЭ) по точным и естественным наукам изменится. В ЕГЭ по литературе, в дополнение к письменным заданиям, может появиться устная часть. Эти предложения поступили на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

«Это не итоговое решение, это будет проект, который мы будем дорабатывать, согласовывать с экспертами и субъектами Российской Федерации», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РБК. Он отметил, что до 2030 года планируется так сформировать дорожную карту, которая позволит усовершенствовать школьные экзамены.

Участники встречи единогласно выступили против отмены сочинения и устного собеседования по русскому языку в девятом классе. Однако обе процедуры будут совершенствовать. Выпускникам средней школы могут разрешить учитывать знания, полученные на других уроках, пишет Ура.ру.