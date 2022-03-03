Ученые Самарского университета им. Королёва испытают в открытом космосе экстремальную электронику

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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва завершили разработку научной аппаратуры "Карбон-2", предназначенной для проведения в открытом космосе на борту орбитальной лаборатории "Бион-М2" испытаний опытных образцов отечественной космической электроники на основе карбида кремния.

Электронные компоненты космических аппаратов должны выдерживать самые экстремальные условия - широкий диапазон перепадов температуры, сильную космическую радиацию, перегрузки во время запуска, поэтому такую электронику терминологически даже принято называть экстремальной. По мнению ученых, карбидокремниевые компоненты по своей надежности и отказоустойчивости будут превосходить выпускаемые в настоящее время мировые аналоги.

"Аппаратура "Карбон-2" позволит исследовать влияние факторов открытого космического пространства на свойства и характеристики опытных образцов тонкопленочных приборных структур на основе карбида кремния - этот полупроводниковый материал по твердости уступает лишь алмазу и нитриду бора и считается наиболее перспективным для применения в электронике, работающей в экстремальных условиях - при высоких температурах, гравитационных перегрузках и под воздействием радиации. Разработка аппаратуры уже завершена, подготовлена вся конструкторская документация, начаты работы по сборке", - рассказала ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им.Королёва Любовь Курганская.

Автор фото: Анар Мовсумов