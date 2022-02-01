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Ученые НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" создали тренажёрно-диагностический комплекс для ранней диагностики фобий у человека

1 февраля 2022 13:46
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Ученые НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" создали тренажёрно-диагностический комплекс для ранней диагностики фобий у человека.

Учёные Тамбовского государственного технического университета, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" создали тренажёрно-диагностический комплекс для ранней диагностики фобий у человека.
На данный момент комплекс является уникальным и самым первым в России. Его актуальность обоснована последними медицинскими исследованиями, согласно которым у людей наблюдается резкий рост страхов. Их диагностика на ранней стадии может оградить человека от раздражителей, предотвратить несчастные случаи и начать лечение на ранней стадии.
Тренажёрно-диагностический комплекс по выявлению фобий  создан на основе технологии виртуальной реальности в технопарке "Вернадский", в молодёжной лаборатории медицинских VR-тренажеров - проект научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Разработка комплекса началась сразу же после создания лаборатории. В настоящее время созданы два тестовых проекта по диагностике акрофобии (боязнь высоты) и клаустрофобии (боязнь замкнутых пространств). Принцип работы комплекса заключается в моделировании объектов, эффектов, создании интерактивов в виртуальной реальности, которые обеспечивают  необходимые условия для возникновения фобии. Комплекс позволяет обеспечить необходимое воздействие не только на зрение, но и слух человека.
"По сути, VR-технологии позволяют нам спроектировать любое окружение, которое поможет выявить боязнь огня, воды, крови, темноты и прочего, в этом смысле у этого комплекса могут быть безграничные возможности", - рассказал директор центра коллективного пользования "Цифровое машиностроение" при Тамбовском государственном техническом университет Денис Дедов.

В дальнейшем планируется, ещё больше автоматизировать процесс выявления фобий через подключение электроэнцефалограммы головного мозга. Это позволит в процессе работы в виртуальной реальности отслеживать активность головного мозга и выявлять специфичные для фобий паттерны.
Разработка уже заинтересовала одну из больниц Тамбова. Её врачи согласны принимать участие в диагностике пациентов на наличие фобий, чтобы в случае выявления экстренно помочь человеку.
На Западе работодатели уже используют подобные комплексы при приеме сотрудников на работу, а также при диспансеризации школьников. В России сегодня ничего подобного не производят, в этом смысле разработка тамбовских ученых является уникальной.

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