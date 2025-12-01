Я нашел ошибку
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны

148
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.

В городе Магнитогорск состоялось торжественное подведение итогов V Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года» 2025 г., по итогам которого двое школьников из Самарской области стали лауреатом и победителем в своих номинациях.
Всероссийский этап конкурса, завершившийся 30 ноября, собрал более 150 учеников из 46 регионов России в Челябинской области, где на протяжении трех дней лучшие школьники страны проходили конкурсные испытания 
и представляли свои таланты экспертной комиссии конкурса. Все они – активные представители молодежи, которые имеют достижения в различных областях, начиная от успехов в спорте и творчестве, заканчивая лидерскими качествами.  
Представлять Самарскую область отправились 6 ребят, ставших победителями регионального этапа. Ранее более 40 деятелей – представителей органов власти, руководителей молодежных общественных объединений, лидеров мнений области, вошли в число региональной экспертной комиссии для того, чтобы выбрать наиболее достойных, которым предстояло побороться за звание Ученика Года страны. Так, на Всероссийском этапе Самарская область представила конкурсантов по номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект года», «Общественник года», «Доброволец года».
В рамках заключительного дня конкурса состоялась торжественная церемония награждения, где Самарская область продемонстрировала высокие результаты в двух номинациях:
· Победитель в номинации «Председатель совета обучающихся года» – Савин Кирилл, учащийся ГБОУ СО «Средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области;
· Лауреат в номинации «Спортсмен года» – Маашев Саид-Ибрагим,  учащийся МБОУ «Школа № 139» городского округа Самара.

Конкурс «Ученик Года» с 2021 года реализуется на территории региона Министерством образования совместно с Самарским Союзом Молодежи – территориальной общественной организацией «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, ежегодно принося победы и титулы лучших учеников страны.
 «Вот уже пятый год обучающиеся нашего региона возвращаются на родину в статусе лучших из лучших, что дает нам дополнительную мотивацию совершенствовать конкурс в нашей области. Конечно, это большая заслуга большой команды экспертов, организаторов, наставников и самих ребят, которые не боятся заявить о себе и с успехом рассказывают о своей деятельности, своих достижениях. Мы гордимся каждым из них и желаем не останавливаться на достигнутом, а также верим, что переданный им опыт поможет будущим конкурсантам в достижении новых побед – такая практика уже не раз приводила к успеху», — говорит председатель Самарского Союза Молодежи, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Софьина.

 

Фото:  пресс-служба Всероссийского конкурса «Ученик Года»

Теги: Самара

