«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны

В городе Магнитогорск состоялось торжественное подведение итогов V Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года» 2025 г., по итогам которого двое школьников из Самарской области стали лауреатом и победителем в своих номинациях.

Всероссийский этап конкурса, завершившийся 30 ноября, собрал более 150 учеников из 46 регионов России в Челябинской области, где на протяжении трех дней лучшие школьники страны проходили конкурсные испытания

и представляли свои таланты экспертной комиссии конкурса. Все они – активные представители молодежи, которые имеют достижения в различных областях, начиная от успехов в спорте и творчестве, заканчивая лидерскими качествами.

Представлять Самарскую область отправились 6 ребят, ставших победителями регионального этапа. Ранее более 40 деятелей – представителей органов власти, руководителей молодежных общественных объединений, лидеров мнений области, вошли в число региональной экспертной комиссии для того, чтобы выбрать наиболее достойных, которым предстояло побороться за звание Ученика Года страны. Так, на Всероссийском этапе Самарская область представила конкурсантов по номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект года», «Общественник года», «Доброволец года».

В рамках заключительного дня конкурса состоялась торжественная церемония награждения, где Самарская область продемонстрировала высокие результаты в двух номинациях:

· Победитель в номинации «Председатель совета обучающихся года» – Савин Кирилл, учащийся ГБОУ СО «Средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области;

· Лауреат в номинации «Спортсмен года» – Маашев Саид-Ибрагим, учащийся МБОУ «Школа № 139» городского округа Самара.

Конкурс «Ученик Года» с 2021 года реализуется на территории региона Министерством образования совместно с Самарским Союзом Молодежи – территориальной общественной организацией «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, ежегодно принося победы и титулы лучших учеников страны.

«Вот уже пятый год обучающиеся нашего региона возвращаются на родину в статусе лучших из лучших, что дает нам дополнительную мотивацию совершенствовать конкурс в нашей области. Конечно, это большая заслуга большой команды экспертов, организаторов, наставников и самих ребят, которые не боятся заявить о себе и с успехом рассказывают о своей деятельности, своих достижениях. Мы гордимся каждым из них и желаем не останавливаться на достигнутом, а также верим, что переданный им опыт поможет будущим конкурсантам в достижении новых побед – такая практика уже не раз приводила к успеху», — говорит председатель Самарского Союза Молодежи, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Софьина.

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Ученик Года»