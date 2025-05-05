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Участники «Школы героев» представили студентам Самарского политеха передвижной музей атрибутики СВО

5 мая 2025 16:32
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Студенты смогли не только увидеть настоящие экспонаты из зоны специальной военной операции, но и пообщаться с ветеранами боевых действий, которые сегодня занимаются патриотическим воспитанием молодежи и поддерживают бойцов на передовой.

В Самарском государственном техническом университете прошел необычный урок мужества, организованный участниками проекта «Школа героев». Студенты смогли не только увидеть настоящие экспонаты из зоны специальной военной операции, но и пообщаться с ветеранами боевых действий, которые сегодня занимаются патриотическим воспитанием молодежи и поддерживают бойцов на передовой.

Один из создателей музея — Максим Меделяев, доброволец СВО, получивший ранение в боях под Соледаром и Артемовском. После возвращения он посвятил себя помощи бойцам и патриотической работе с молодежью. «Когда вернулся, сразу задумался: чем могу быть полезен здесь?» — рассказывает Максим.

Сначала он работал в самарском филиале Госфонда «Защитники Отечества», затем в рамках программы «Школа героев» разработал проект «Феникс», направленный на реабилитацию ветеранов через адаптивный спорт. Сам Максим, до СВО увлекавшийся хоккеем и футболом, теперь занимается спортивным метанием ножа и уже завоевал несколько наград на всероссийских соревнованиях.

Кроме того, он проводит военно-тактическую подготовку на полигоне «Гвардейцы» в Преображенке и вместе с боевыми товарищами создал передвижной музей СВО.

«Детям важно не просто услышать о войне, а прикоснуться к ней, почувствовать вес бронежилета, подержать в руках макеты оружия. Это вызывает совсем другие эмоции», — говорит Максим.

Экспозиция включает уникальные экспонаты: отстреленные противотанковые ракеты, части минометов, учебные макеты автоматов и гранат. Все это привозят волонтеры, доставляющие гуманитарную помощь на передовую.

«У нас нет заготовленных речей. Это живое общение, ответы на вопросы, которые действительно волнуют ребят», — отмечает Максим.

Среди посетителей музея — в том числе дети, чьи родные участвуют в СВО. Некоторые после таких уроков приезжают на полигон, чтобы принять участие в тактических учениях.

Боевой товарищ Максима — Сергей Пономарев, служил в Сирии с 2016 года, а затем отправился добровольцем на СВО. После возвращения домой переключился на патриотическое воспитание молодежи и экологические проекты.

 «Мир интернета и соцсетей полон дезинформации. Наша задача — напомнить молодежи, что такое Родина, как важно ее защищать и не бежать при первых трудностях», — говорит Сергей.

Он — тоже участник первого потока «Школы героев», разработчик проекта по созданию рекреационных зон на берегах водоемов Самарской области под руководством министра природных ресурсов региона Артема Ефимова.

 «После войны хочется делать что-то доброе. Природа — это наше будущее, и о ней нельзя забывать», — отмечает ветеран.

Напомним, программа «Школа героев» реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской - «Время героев». Проект помогает участникам СВО, желающим развиваться в сфере госуправления и менеджмента.

Некоторые из участников первого потока получили предложения о трудоустройстве от наставников, а девять - назначены на должности в органах власти.

 

Фото:  Ксения Мурченко, пресс-служба Самарского политеха

Теги: Самара

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