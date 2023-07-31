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Участники проекта «Корпорация знаний» обучились социальному проектированию на форуме «iВолга»

31 июля 2023 18:22
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Участники проекта «Корпорация знаний» обучились социальному проектированию на форуме «iВолга»

На Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» прошла встреча участников программы повышения квалификации «Основы социального проектирования» в рамках образовательного проекта «Корпорация знаний».

Образовательный проект «Корпорация знаний» является частью программы комплексного развития молодежной политики в Самарской области и проводится в рамках национального проекта «Образование». «Корпорация знаний» направлен на приобретение знаний в области социального проектирования, планирования, финансовой грамотности, а также на привлечение молодёжи к участию в грантовых конкурсах и форумах.

В рамках программы повышения квалификации «Основы социального проектирования» жители Самарской области в онлайн-формате познакомились с основами социального проектирования, критериями оценки проекта, логикой построения проекта, особенностями участия в конкурсе Росмолодёжь.Гранты, приобрели практические навыки разработки проекта. В рамках обучения каждый участник разработал авторский социальный проект.

Обучающий курс продолжился очной встречей участников на Молодежном форуме ПФО «iВолга». На площадке форума участники обучения встретились с федеральными экспертами конкурса Росмолодежь.Гранты для проведения краш-теста проектов. В формате совместной практической работы были внесены финальные штрихи в инициативы участников. 

Виктория Хоркина, руководитель образовательного проекта «Корпорация знаний», рассказала о цели мероприятия: 

«Многие боятся принимать участие в грантовых конкурсах, так как не знают, как правильно подойти к написанию проекта и не допустить ошибок. Мероприятия, которые мы проводим в рамках «Корпорации знаний», призваны помочь будущим участникам конкурса Росмолодёжь.Гранты. Наша основная цель не только заинтересовать молодых людей в теме социального проектирования, но и рассказать о том, как правильно написать проект, на что обратить внимание при составлении сметы, описании проекта и т.д. Важно, что все знания, получаемые участниками в ходе проекта, носят в большей степени именно практический характер и помогают им в написании собственных проектов». 

Проекты, разработанные участниками программы повышения квалификации, будут поданы для участия во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодежь.Гранты 2 сезон: покоряй новые вершины».

Елена Конунова, участница проекта, поделилась эмоциями после мероприятия: «Обучение проходит в очень комфортной среде с дружелюбными наставниками, которые всё понятно и доступно объясняют. После встречи появились идеи, как доработать свой проект и сделать его лучше. Я считаю, что в таких мероприятиях нужно участвовать всем, независимо от возраста. Это даёт новые возможности, новые открытия и расширяет кругозор». 

Следующий поток обучения будет более углубленным — впереди участников ждёт выездное мероприятие по трём направлениям: «Потенциальный участник», «Грантополучатель», «Консультант». В рамках образовательной программы будут проведены лекции, мастер-классы, игры, направленные на формирование навыков социального проектирования у молодёжи Самарской области. Участники получат возможность пройти курс повышения квалификации по специальности «Консультирование в сфере социального проектирования».  

Проект реализуется Центром поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

 

 

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