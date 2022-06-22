Тысячи школьников по всей России примут участие в дне профориентации

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также обсуждали, как повысить уровень удовлетворенности граждан в ПОС, если человеку реально удалось помочь.
Специалисты ЦУР Самарской области рассказали коллегам, как отвечать на трудные вопросы жителей в соцсетях
Под звуки метронома связисты почтили минутой молчания советских граждан павших в боях за Родину.
Связисты ЦВО в Самаре присоединились к акции «Свеча памяти» 
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".
В Самарской области задержаны мужчины, применивших травматическое оружие в общественном месте
Этот отчёт подводит первые итоги концессионного соглашения.
«РКС-Самара» презентовали годовой отчёт представителям органов власти, общественности и депутатам
В Тольятти в детсаду девочка сломала нос
В Тольятти в детсаду девочка сломала нос
В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню
В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню
Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью
Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тысячи школьников по всей России примут участие в дне профориентации

22 июня 2022 12:16
153
Тысячи школьников по всей России примут участие в дне профориентации

Масштабный день профориентации состоится 25 июня в рамках образовательной выставки «Навигатор поступления». Мероприятие будет проходить онлайн, а трансляции покажут в нескольких онлайн-залах.  

Эксперты по поступлению ответят на актуальные вопросы о выборе будущей профессии, помогут школьникам создать свою стратегию поступления и определения направления, а представители вузов и колледжей расскажут об образовательных программах и приемной кампании.  

Участие в дне профориентации примут 15 ведущих вузов и 5 крупнейших колледжей России, среди которых представители МГУ, РУДН, МИЭТ, МГТУ, Финансового университета, Колледжа РЭУ, Колледжа РОСНОУ, Фармацевтического колледжа и других учебных заведений.  

В течение дня участники смогут посетить профильные мастер-классы, пройти тест по профориентации и разобрать результаты с экспертом. Лекции на мероприятии будут разделены по блокам: с 10:00 до 14:00 программа посвящена ЕГЭ, а во второй половине дня эксперты расскажут о тонкостях сдачи ОГЭ.  

Подключиться ко дню профориентации можно с 10.00 до 18.00 мск. Участие бесплатное, но необходима регистрация. Она доступна для двух групп участников –средней школы и старшей школы.   

«По статистике более 40% выпускников не знают, чем хотят заниматься в будущем. Это говорит о том, что подросткам необходимы навыки профориентации и понимание своих сильных сторон. Нынешняя модель школьного образования, безусловно, адаптируется под современные реалии и потребности, но этот процесс нельзя, да и не нужно считать молниеносным. День профориентации направлен на помощь школьникам, которым знания и помощь в выборе профессии нужны уже сейчас», – отмечает председатель организационного комитета выставки «Навигатор поступления» Михаил Мягков.  

«Навигатор поступления» – крупнейшая в СНГ образовательная выставка для абитуриентов и их родителей. Эксперты помогают определиться с профессией, узнать все об актуальных способах подготовки к экзаменам и поступлении в вузы. «Навигатор поступления» проводится дважды в год – зимой и осенью. В апреле 2020 года выставка прошла в онлайн-формате, за 2 дня трансляции посмотрели более 3 млн раз.  В 2021 году образовательный форум прошел в 15 городах России. В выставке приняли участие 100 ведущих федеральных вузов и более тридцати шести тысяч школьников и их родителей. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
128
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
151
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в России. 
21 июня 2022  21:16
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин  
399
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
425
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
517
Весь список