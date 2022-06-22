Тысячи школьников по всей России примут участие в дне профориентации

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Масштабный день профориентации состоится 25 июня в рамках образовательной выставки «Навигатор поступления». Мероприятие будет проходить онлайн, а трансляции покажут в нескольких онлайн-залах.

Эксперты по поступлению ответят на актуальные вопросы о выборе будущей профессии, помогут школьникам создать свою стратегию поступления и определения направления, а представители вузов и колледжей расскажут об образовательных программах и приемной кампании.

Участие в дне профориентации примут 15 ведущих вузов и 5 крупнейших колледжей России, среди которых представители МГУ, РУДН, МИЭТ, МГТУ, Финансового университета, Колледжа РЭУ, Колледжа РОСНОУ, Фармацевтического колледжа и других учебных заведений.

В течение дня участники смогут посетить профильные мастер-классы, пройти тест по профориентации и разобрать результаты с экспертом. Лекции на мероприятии будут разделены по блокам: с 10:00 до 14:00 программа посвящена ЕГЭ, а во второй половине дня эксперты расскажут о тонкостях сдачи ОГЭ.

Подключиться ко дню профориентации можно с 10.00 до 18.00 мск. Участие бесплатное, но необходима регистрация. Она доступна для двух групп участников –средней школы и старшей школы.

«По статистике более 40% выпускников не знают, чем хотят заниматься в будущем. Это говорит о том, что подросткам необходимы навыки профориентации и понимание своих сильных сторон. Нынешняя модель школьного образования, безусловно, адаптируется под современные реалии и потребности, но этот процесс нельзя, да и не нужно считать молниеносным. День профориентации направлен на помощь школьникам, которым знания и помощь в выборе профессии нужны уже сейчас», – отмечает председатель организационного комитета выставки «Навигатор поступления» Михаил Мягков.

«Навигатор поступления» – крупнейшая в СНГ образовательная выставка для абитуриентов и их родителей. Эксперты помогают определиться с профессией, узнать все об актуальных способах подготовки к экзаменам и поступлении в вузы. «Навигатор поступления» проводится дважды в год – зимой и осенью. В апреле 2020 года выставка прошла в онлайн-формате, за 2 дня трансляции посмотрели более 3 млн раз. В 2021 году образовательный форум прошел в 15 городах России. В выставке приняли участие 100 ведущих федеральных вузов и более тридцати шести тысяч школьников и их родителей.