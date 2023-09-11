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«Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах России

11 сентября 2023 12:02
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«Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах России

Самая масштабная проверка цифровой грамотности в России возвращается! С 29 сентября по 15 октября пройдет Всероссийская акция «Цифровой Диктант» на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф. Организаторами акции выступают: Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК), АНО «Цифровая Экономика» и Народный Фронт (НФ) при поддержке Минцифры России. Генеральный партнер акции — «Авито».

«Казалось бы, уровень цифровой грамотности граждан должен только расти, ведь все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но технологии быстро развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому мы видим большую востребованность этой акции. Итогом станет не только общий Индекс цифровой грамотности россиян, но и личный результат каждого участника, который поможет узнать зоны роста и улучшить компетенции», — подчеркнул Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор и идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант».

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно знаниям различных устройств и базовых программ и приложений. Второй — цифровым компетенциям: работе с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий — цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок — новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники.
Участники «Цифрового Диктанта» смогут познакомиться с российскими цифровыми сервисами и продуктами – вопросы помогали составлять представители отечественных ИТ-компаний.

«Главная цель цифрового диктанта – определение и повышение уровня цифровой грамотности. Результаты позволят каждому участнику не только получить независимую оценку своих знаний, но и дадут необходимую информацию организаторам для формирования образовательных программ по освоению цифровых компетенций, которые заложены в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики», — пояснили в департаменте информационных технологий и связи Самарской области.
 

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