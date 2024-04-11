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Традиционный онлайн-марафон Тотального диктанта состоится 20 апреля

11 апреля 2024 12:49
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Традиционный онлайн-марафон Тотального диктанта состоится 20 апреля

В день проведения Тотального диктанта — 20 апреля — состоится традиционный онлайн-марафон. Он включит в себя трансляцию диктанта, лекции о русском языке и литературе, прямые включения из городов проекта, встречи со звездными гостями и многое другое. Смотреть онлайн-марафон в прямом эфире можно будет на сайте Тотального диктанта и в официальной группе ВКонтакте

Онлайн-марафон Тотального диктанта — 2024 стартует 20 апреля в 7:30 по московскому времени и продлится до полуночи. Среди гостей — стендап-комик, телерадиоведущий, актер озвучивания, ведущий телеграм-канала CHBTKV, соведущий подкаста «История на ночь» Евгений Чебатков, прозаик, эссеист, редактор, автор текста Тотального диктанта — 2024 Анна Матвеева, вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению компании «Вкусно — и точка» Татьяна Ясиновская, а также ученые, писатели, филологи и многие другие. 

«Тотальный диктант потому и называется тотальным, что его может написать каждый, вне зависимости от того, где он сейчас находится, может ли прийти на офлайн-площадку или нет. Для всех, кто находится там, где нет очных площадок, есть онлайн-диктант. В этом году это будет одна часть для всех часовых поясов, но зато написать ее можно будет в любое время 20 апреля с 8:00 до 22:00 по московскому времени. Для этого нужно зайти на сайт totaldict.ru, авторизоваться через личный кабинет и выбрать соответствующую функцию», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

В 2024 году ВКонтакте стала официальной социальной сетью Тотального диктанта: эксклюзивно в этой соцсети проходят онлайн-трансляции и просветительские мероприятия, а также 20 апреля состоится онлайн-марафон всероссийской акции по проверке грамотности. Кроме того, участники диктанта, которые получат оценку «отлично», станут обладателями персональных NFT-дипломов для своего профиля VK.

В 2024 году столицей акции диктанта по решению жюри выбран Томск. Об этом стало известно 1 февраля на ХII Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке» в новосибирском Академпарке. 

Помимо главной площадки акции, куда приедет автор текста лично, в «столичном» городе в день проведения акции 20 апреля 2024 года пройдут научно-популярные мероприятия с участием экспертов Тотального диктанта. В честь юбилея акции в Томске также появится уникальный туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города.

Тотальный диктант — 2024 можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей. А начать готовиться к международной акции по проверке грамотности можно уже сейчас очно в своем городе или онлайн

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