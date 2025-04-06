«Тотальный диктант – 2025» прошел в 50 странах мира

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Ежегодное мероприятие «Тотальный диктант» в 21-й раз стартовало по всему миру 5 апреля. Проверить свою грамотность и уровень владения языком смогли жители 50 стран по всему миру — от Сербии до Китая.

«У «Тотального диктанта» большая серьезная миссия — как минимум популяризировать родной наш, русский язык», — заявила Марина Кравец, актриса, теле- и радиоведущая.

В рамках акции за партой зачастую оказываются и известные люди, в том числе музыканты, ведущие и артисты. Особенно важно никогда не прекращать свое обучение в современном мире, в котором технологии и мобильные телефоны зачастую буквально думают за человека.

Изначально «Тотальный диктант» был лишь небольшим студенческим мероприятием в Новосибирске. Однако сейчас о нем знает весь мир.

Одна из целей проекта — популяризация грамотности. Написать диктант могут как дети, так и взрослые. Причем сделать это можно как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Мероприятие проводилось даже во время полета среди пассажиров на борту авиалайнера. В этом году акция также прошла на высшем уровне — на летящем воздушном шаре. Еще одним примечательным местом для проверки своих знаний стал речной трамвай, идущий по Москве-реке.

Необычные места проведения выбраны организаторами не случайно. Ведь именно все они были отражены в приключенческих рассказах Марины Москвиной, автора текста диктанта 2025 года.

«Я рассказываю и о путешествии в небо, и на север, и на юг, и на восток, и на запад. И что всюду, где бы я ни была, меня встречали очень дружелюбные люди», — заявила она.

Всего проведение диктанта объединило граждан 50 стран. Это очередное напоминание о том, что для русского языка нет границ, пишут "Известия".