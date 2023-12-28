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Топ-менеджеры ПАО «ОДК-Кузнецов» обсудили с руководством Самарского университета им. Королёва результаты и перспективы научно-исследовательских и образовательных проектов

28 декабря 2023 17:25
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Топ-менеджеры ПАО «ОДК-Кузнецов» обсудили с руководством Самарского университета им. Королёва результаты и перспективы научно-исследовательских и образовательных проектов

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва прошла рабочая встреча делегации ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в ОДК – Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») с руководством университета и исполнителями научно-исследовательских проектов, реализуемых в интересах индустриального партнера.

Топ-менеджеры и ведущие специалисты предприятия посетили новые образовательные пространства, где занимаются студенты Передовой инженерной аэрокосмической школы и студенты, обучающиеся по целевой программе предприятия «Крылья Ростеха». Затем они ознакомились с тем, как идет оснащение киберфизической фабрики по производству малоразмерных газотурбинных двигателей и энергоустановок, осмотрели аддитивные производственные участки и лаборатории, где сейчас идут испытания малоразмерного газотурбинного двигателя МГТД-22.


Сергей Фалалеев, заведующий кафедрой конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов, продемонстрировал гостям учебную лабораторию «Компьютерный инжиниринг и цифровые технологии». Он поделился опытом внедрения в образовательный процесс цифровой платформы CML-Bench™ Санкт-Петербургского университета Петра Великого, с помощью которой разрабатываются цифровые двойники изделий. Именно эта платформа сейчас внедряется и на предприятиях ОДК.


В лаборатории «Иммерсивные технологии в двигателестроении» представителям ПАО «ОДК-Кузнецов» рассказали о VR-тренажере, на котором с помощью технологий виртуальной реальности изучается конструкция и технология ремонта авиадвигателя на примере НК-8, ранее выпускавшегося на предприятии. Комплекс позволяет полностью визуализировать весь процесс производства деталей на аутентичном виртуальном оборудовании.


На площадке университетского центра CAM-технологий заводчане побывали в цехе механической обработки и на участке инструментального контроля, осмотрели уже смонтированное оборудование создаваемой киберфизической фабрики.


Виталий Смелов, директор Института двигателей и энергетических установок, и Виктория Кокарева, заведующая лабораторией интеллектуальных систем управления предприятием, продемонстрировали, как реализован процесс конструкторско-технологической подготовки производства на цифровой платформе PLM-Лоцман. Эта платформа применяется и на ПАО «ОДК-Кузнецов», и на других предприятиях ОДК.
С большим интересом производственники общались со специалистами производственных участков по лазерной наплавке проволокой, прямому лазерному выращиванию (ПЛВ), а также по селективному лазерному сплавлению и по 3D-печати выжигаемых моделей. Именно здесь разрабатывалась комплексная типовая технология аддитивного производства деталей и узлов горячей части индустриальных газотурбинных двигателей, которая сейчас передана для внедрения на ПАО «ОДК-Кузнецов».


Иван Ткаченко, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ), ознакомил делегацию предприятия с возможностями новых образовательных пространств школы. Здесь студенты осваивают технологии виртуальной реальности, технического зрения, мехатронику и робототехнику. В частности, они участвуют в разработке функционала роботизированных транспортных тележек с компьютерным зрением, которые будут перемещать заготовки и детали между рабочими постами, и в проектировании производственных участков. С помощью учебного лабораторного стенда изучают и моделируют рабочие процессы киберфизической фабрики.


ПАО «ОДК-Кузнецов» является индустриальным партнером университета в федеральном проекте «Передовые инженерные школы», и технологии, которые предстоит отработать в киберфизической фабрике малоразмерных газотурбинных двигателей, впоследствии придут на предприятие – так же, как и выпускники ПИАШ, участвовавшие в их создании.


Помимо ознакомления с лабораториями и образовательными пространствами, представители ПАО «ОДК-Кузнецов» заслушали доклады по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, которые Самарский университет им. Королёва выполняет в интересах предприятия.

Фото: Олеся Орина 

Теги: ОДК-Кузнецов

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