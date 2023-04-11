Тольяттиазот поддержал акцию «Тотальный диктант»

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Тольяттиазот присоединился к всероссийской акции «Тотальный диктант», организовав на площадке одноименного Дворца культуры урок грамотности. В данной акции компания участвует на протяжении последних четырех лет. Предприятие привлекает не только своих сотрудников и их детей, но и оказывает помощь в проведении экзамена. На этот раз диктант писали представители Совета молодежи ТОАЗа и редакции корпоративного издания «Волжский химик».

Автором текста для диктанта в этом году стал писатель, журналист, номинант премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Он предложил рассказ о жизни путешественника и этнографа Владимира Арсеньева. Участники акции писали третью часть, которая называется «Экология по Арсеньеву. Урок третий».

Озвучивала диктант актриса театра «Вариант» Екатерина Ильюк. Проверять работы детей и взрослых будут ведущие эксперты-филологи города. Результаты «Тотального диктанта» участники могут найти на сайте акции после 17 апреля.

Татьяна Клугман, главный редактор газеты «Волжский химик»:

– Благодарю волонтёров, которые четвёртый год подряд организуют во Дворце культуры площадку «Тотального диктанта» и собирают единомышленников. С первого же сезона это атмосферное и очень позитивное действо. Химики, учителя, медики, студенты, пенсионеры – всех объединяет русский язык, стремление быть грамотными, проверить себя и узнать что-то новое.