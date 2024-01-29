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Тольяттиазот наградил лучших студентов опорного вуза Самарской области

29 января 2024 11:19
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Тольяттиазот наградил лучших студентов опорного вуза Самарской области

«Тольяттиазот» принял участие в торжественном мероприятии вуза-партнера, посвященном Дню российского студенчества. На приеме ректора Тольяттинского государственного университета (ТГУ) специальными призами компании были отмечены лучшие студенты института химии и энергетики.

ТОАЗ и ТГУ связывают давние партнерские отношения. Ключевое направление взаимодействия — программа целевого обучения. Выпускники подшефных инженерно-технических классов заключают с вузом четырехстороннее соглашение, предусматривающее дальнейшее трудоустройство на предприятие. Подготовка включает в себя такие компетенции, как «химическая технология», «электроэнергетика и электротехника», «машиностроение», «автоматизация технологических процессов» и «конструкторско-технологическое обеспечение». Студенты получают гарантированную стипендию и проходят производственную практику на «Тольяттиазоте».

В 2024 году стартовала образовательная коллаборация ТОАЗа, ТГУ и федерального центра «Сириус» — программа «Уроки настоящего катализа». Участниками проекта стали ученики 7-11 классов из разных городов России. В онлайн-формате школьники изучают основы каталитических процессов и особенности их применения. «Уроки настоящего» призваны продемонстрировать, какие технологии сейчас активно развиваются в России и какие компании занимают лидирующие позиции.

Преподаватели Тольяттинского госуниверситета часто становятся экспертами в профориентационных проектах ТОАЗа. Так, и.о. заведующего кафедрой «Химическая технология и ресурсосбережение» института химии и энергетики, кандидат химических наук Сергей Соков выступает постоянным членом жюри профильной смены «Умные удобрения» в региональном центре талантов «ВЕГА» и конкурса для школьников Комсомольского района «Планета ТОАЗиЯ».

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