В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
В Самаре на Аэродромной молодой человек попал под машину
Шесть спортсменов из Самарской области выступают на летних Сурлимпийских играх
Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека
В Росреестре заявили, что квартиры не следует возвращать без возврата денег
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы

22 ноября 2025 11:47
143
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы

Об этом 22 ноября сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19% детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные, и экзамен они сдали», — сказал Музаев в интервью «РИА Новости».

Рособрнадзор также запросил крупные российские регионы с наибольшим количеством заявок от иностранных граждан рассказать о своем опыте написания тестирования и зачисления мигрантов в школы. Музаев отметил, что ведомство начинает исследование текущей ситуации, чтобы понять, как изменился процесс для учителей и детей.

По словам главы Рособрнадзора, более 80% детей мигрантов не смогли поступить в школы из-за незнания русского языка на должном уровне и ошибок в оформлении документов. Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы было введено с 1 апреля 2023 года, пишут "Известия".

В центре внимания
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
83
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
142
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
574
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
552
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
564
Весь список