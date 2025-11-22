Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы

143

Об этом 22 ноября сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19% детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные, и экзамен они сдали», — сказал Музаев в интервью «РИА Новости».

Рособрнадзор также запросил крупные российские регионы с наибольшим количеством заявок от иностранных граждан рассказать о своем опыте написания тестирования и зачисления мигрантов в школы. Музаев отметил, что ведомство начинает исследование текущей ситуации, чтобы понять, как изменился процесс для учителей и детей.

По словам главы Рособрнадзора, более 80% детей мигрантов не смогли поступить в школы из-за незнания русского языка на должном уровне и ошибок в оформлении документов. Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы было введено с 1 апреля 2023 года, пишут "Известия".