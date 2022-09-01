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Студенты СамГУПС принимают поздравления с Днем знаний 

1 сентября 2022 19:15
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День знаний в СамГУПС отпраздновали под открытым небом – на площадке Поволжского музея железнодорожной техники.

1 сентября 2022 года поздравления прозвучали в адрес студентов-железнодорожников. Поздравить ребят приехали высокие гости: первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник центральной дирекции управления РЖД Михаил Глазков и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. 

День знаний в СамГУПС отпраздновали под открытым небом – на площадке Поволжского музея железнодорожной техники.

Перед началом торжественного собрания высокие гости посетили музей «Станция Дашково».  Создатели музея воссоздали атмосферу железнодорожной станции ХIХ века, собрали артефакты эпохи начала железнодорожного сообщения.  

В музее органично уживаются история и современность: после рассказа о становлении и развитии Куйбышевской железной дороги в интерактивном зале гостям презентовали научные разработки и проекты студентов и ученых СамГУПС в сфере высоких технологий и цифровизации процессов.

САмГУПС – одно из крупнейших высших учебных заведений в Самарской области и в системе железных дорог. Здесь одномоментно проходят обучение 25 тысяч студентов (включая филиалы в других городах).  Вуз располагает филиалами в регионах присутствия Куйбышевской железной дороги, обеспечивает возможность обучения по восьми специальностям высшего и по пятнадцати специальностям среднего профессионального образования.

Со сцены гости обратились к студентам со словами напутствия и поддержки.

 «Год не обещает быть простым, но он точно будет активным, насыщенным, полным различных событий. Вы выбрали обучение в одном из ведущих вузов Самарской области, который за свою многолетнюю историю подготовил не одно поколение высококвалифицированных специалистов, работающих на всех железнодорожных магистралях нашей страны. Помимо славной истории, университет имеет прекрасную материально-техническую базу, занимается инновациями, серьезной наукой, предлагает студентам огромное количеств дополнительных занятий», - подчеркнул в своем обращении Виктор Кудряшов.

 Первый вице-губернатор отметил, что в Самарской области усилиями Губернатора Дмитрия Азарова и областного Правительства созданы все условия для самореализации молодежи, личного и профессионального роста. 

«Перед вами открыты все дороги – вы можете заняться общественной деятельностью, волонтерством, творчеством. По-доброму завидую вам, ведь вы ступаете в очень важный и интересный период жизни, студенческие годы, которые подарят вам новые знания, открытия, новых друзей. Творите, дерзайте, пробуйте, нам нужны ваши таланты, ваша активность – они нужны не только нашему региону, Российским железным дорогам, но и всей нашей стране», - напутствовал вчерашних школьников Виктор Кудряшов. 

Гости вручили студентам университета именные стипендии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, стипендии Росжелдора, ОАО «РЖД», Министерства транспорта РФ, Куйбышевской железной дороги и, дипломы и благодарности РОСПРОФЖЕЛ.

«Именно вы - железнодорожники будущего, вам развивать скоростное движение, расшивать пропускные способности разных направлений, диктовать развитие транспортной системы России», - заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» -  начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. 

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин высоко оценил качество подготовки в СамГУПС. 

«Рад что в День знаний мне удалось посетить именно Самару. Это один из восьми ведущих железнодорожных вузов в стране. Самый молодой - в будущем году СамГУПС будет отмечать 50-летие, - но уже со своими традициями. 95% выпускников учебного заведения работают по специальности, они обслуживают восемь железных дорог — больше только у московских вузов», - отметил Алексей Дружинин. 

В завершение торжественного собрания на сцену вынесли огромный символический студенческий билет на имя Студент-Железнодорожник, который высокие гости вручили новоиспеченным студентам, сообщает пресс-служба СамГУПС.

 

Фото:    пресс-служба СамГУПС

 

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