Студенты Самарской губернии стали победителями финала первого Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он был задержан в Безенчуке и доставлен в отдел полиции Самары.
Сбежавший из колонии в Самарской области заключенный задержан
Вместе с сотрудниками МЧС СО на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде зимой.
Сотрудники ГИМС рассказали школьникам Волжского района об опасности выхода на тонкий лед водоемов
В рамках совещания было отмечено, что  необходимо продолжать принимать комплекс мер по повышению IT, правовой и финансовой грамотности населения.
Дмитрий Азаров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории региона
Вопросы поддержки, реабилитации и социализации людей с ограничениями в здоровье всегда являются приоритетными направлениями в работе Правительства области.
Дмитрий Азаров встретился с лауреатами именных премий Губернатора, приуроченную к Международному дню инвалида
Ей было 92 года.
Умерла народная артистка РСФСР Нина Ургант
Вице-премьер добавил, что часть студентов колледжа трудоустраивается уже во время учебы, а кто-то создает собственные проекты.
Дмитрий Чернышенко: Руководству Оренбургского колледжа важно помочь с поэтапным переходом на отечественное ПО
Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом прибыл в Оренбургскую область.
Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту проработать вопрос выделения федеральных средств на софинансирование строительства ледовой арены в Оренбурге
Уникальные произведения пермской деревянной скульптуры экспонируются в Музее имени Алабина.
СОИКМ им. П.В. Алабина приглашает на открытие выставки деревянной скульптуры 
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты Самарской губернии стали победителями финала первого Всероссийского конкурса «Твой Ход»

3 декабря 2021 18:02
141
Каждый из победителей выиграл по 1 миллиону рублей, которые можно направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий.

Студенты Самарской губернии стали победителями финала первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Финал конкурса проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи. Всего в состязании за главные награды приняли участие 1000 студентов из 76 регионов России. Торжественная церемония награждения состоялась в парке науки и искусств «Сириус».

«Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось. 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение – потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают ещё и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие». Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности», – отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Самарскую область на всероссийском конкурсе представляла делегация в составе 15 человек из ведущих вузов региона. По итогам всех испытаний победителями стали студенты Самарского государственного экономического университета Николай Арцытов, Самарского университета Анастасия Сабанина, Самарского государственного технического университета Ольга Логинова и Алина Бабенкова, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Никулина. Каждый из них выиграли по 1 миллиону рублей, которые можно направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий и возможность потратить 5 % от общей суммы на осуществление личной мечты. 

Также по итогам конкурсного отбора Самарский государственный университет путей сообщения вошел в ТОП-50 лучших вузов России и получил грант на развитие в размере двух с половиной миллионов рублей.

В финале СамГУПС представляли участники студенческого научного общества, студенты университета Татьяна Десяткова, Анна Аничхина, Ангелина Жукова (Немоляева), Елизавета Филимонова и Ангелина Ровинских. Финалисты получили ценные подарки, сертификаты на дополнительное обучение, много положительных эмоций и главный приз – грант на развитие вуза.

Победителей конкурса поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Победа наших ребят во всероссийском студенческом конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей» еще раз доказывает, что в Самарской области живут яркие, талантливые, креативные молодые люди, которые стремятся к самосовершенствованию. Я искренне рад за наших студентов, которые благодаря своей целеустремленности уже добились значимого результата, и теперь могут направить выигранные средства на дополнительное образование или развитие своего дела. Уверен, что каждый из вас сможет реализовать себя на самарской земле -  обязательно создадим для этого все условия. Верим в вас, гордимся вами!» – подчеркнул Глава региона.

На площадке конкурса в парке «Сириус» было представлено пространство «Университета будущего». Все конкурсанты учились на восьми факультетах, посвящённых главным проблемам (мегавызовам) современного университета: карьера, образование, отношения, наука, безопасность, путешествия, устойчивое развитие и доступность для студентов с особыми возможностями здоровья. 

«Заниматься на площадках конкурса было очень познавательно и интересно. Особенно запомнилось общение с топ-менеджерами ОАО «РЖД» Евгением Чаркиным и начальником отдела профессионального обучения Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Евгением Архиповым», - рассказала участница команды – студентка СамГУПС Татьяна Десяткова.

Татьяна выиграла сертификат на обучение языку программирования с нуля. Она рассчитывает, что знания, полученные в ходе обучения, помогут в разработке новых программных продуктов и карьерном продвижении.

Программа финала состояла из серии проектных состязаний по разработке решений для университетов совместно с партнёрами конкурса, а также заданий для оценки компетенций участников.

В рамках конкурсных испытаний ребята выполняли интерактивные задания, кейсы на решение проблем современности, слушали лекции, участвовали в мастер-классах. За успешное обучение получали баллы и оценки экспертов. 

Другая участница конкурса – студентка СамГУПС Ангелина Ровинских – выиграла сертификат на обучение английскому языку. Международный английский пригодится ей при изучении зарубежного опыта и написании статьей в научные журналы.

«Проект «Твой Ход» научил меня идти к цели несмотря ни на что, анализировать ошибки, пробовать себя в компетенциях и новых ролях, что даёт хороший опыт и гибкость. Он разжёг во мне внутренний огонь, азарт идти дальше, покорять вершины. Я обязательно буду ещё регистрироваться на проекты АНО «Россия - страна возможностей» и Росмолодёжи. Я горжусь, что страна, в которой я живу, уделяет внимание новому поколению, даёт такие большие и значимые возможности для каждого из нас, даже студентам с ОВЗ», - поделилась своими впечатлениями Ангелина Ровинских. 

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходил в стране впервые. По итогам победителями стали 200 студентов, которые получили премии в размере 1 млн руб. Кроме того, по количеству баллов и максимальным активностям студентов был сформирован ТОП-50 лучших вузов, в их число вошел и СамГУПС.

«Система образования в Самарской области направлена на создание максимальных условий для развития студентов. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы каждый из них смог реализоваться в учёбе, профессии, творчестве. Студенты вузов и ссузов принимают активное участие в конкурсах разных уровней: региональных, окружных, всероссийских. Отрадно, что благодаря упорному труду и стараниям ребята выиграли грант на развитие своего университета. Уверен, что участие и победа в конкурсе даст старт новым перспективным инициативам. Желаю ребятам успехов в их начинаниях и высоких результатов в самых разных сферах деятельности», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области- руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

Организатором конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 

Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
242
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
3 декабря 2021  13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
358
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
3 декабря 2021  12:18
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
256
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
3 декабря 2021  10:22
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
295
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
2 декабря 2021  13:07
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
707
Весь список