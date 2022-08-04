Студенты Самарского университета им. С. П. Королёва разработали компактный разборный планер для обучения азам пилотирования

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Студенты Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. С.П. Королёва разработали планер для обучения любителей авиации базовым навыкам пилотирования. Безмоторный летательный аппарат отличается от аналогов небольшим весом, разборностью конструкции и особой прочностью крыла. Как ожидается, студенческая разработка позволит в перспективе импортозаместить часть зарубежной техники в отечественных авиаклубах, став неким подобием практического летающего "букваря" для будущих планеристов и летчиков.

"Отличительной особенностью данного планера является его разборная конструкция. Крылья легко "отстегиваются" и планер готов к перевозке на автомобильном транспорте. На месте планер собирается буквально за 20-25 минут. Вес пустого аппарата - всего 115 кг, максимальная допустимая эксплуатационная скорость полета - 150 км/ч. Это простой и надежный одноместный планер, предназначенный для первоначального обучения пилотированию, самым азам - взлету и посадке, - рассказал руководитель межкафедрального конструкторского бюро лёгкой авиации (МКБ ЛА 74) Павел Пятница. - Сейчас в большинстве отечественных аэроклубов для обучения, как правило, используются планеры зарубежного производства,и думаю, что наш планер сможет заинтересовать ДОСААФ и частные аэроклубы".

Как отметил руководитель МКБ, подобный планер необходим на самом первом этапе обучения, когда курсант еще только учится правильно выполнять разбег, взлет и посадку, когда он пытается понимать и чувствовать летательный аппарат и нарабатывает необходимый глазомер. Именно этот этап обучения считается самым сложным и опасным. На втором этапе обучения, курсанты в сопровождении инструктора осваивают пилотаж и искусство парящего полета по заданному маршруту уже на более сложных и продвинутых двухместных планерах.

Благодаря своему небольшому весу, данному планеру для взлета не понадобится самолет-буксировщик, такой аппарат можно запускать в небо с помощью лебедки или резинового шнура - почти как камень из рогатки, что позволит, например, аэроклубу экономить на авиационном топливе. В числе несомненных плюсов планера - несложная конструкция, не требующая для изготовления дорогостоящего заводского оборудования, использование только отечественных материалов и комплектующих, простота и дешевизна ремонта и неплохие летные характеристики.

Техническое задание на планер сформировали сами студенты, в ходе открытого обсуждения. Длина планера – до 6 м, размах крыла – до 9 метров. Аэродинамическое качество аппарата конструкторы прогнозируют примерно равным 11 – это означает, что за время снижения на 1 км планер в условиях штиля сможет преодолеть в горизонтальном направлении 11 км. Конечно, у более продвинутых больших промышленных планеров показатель аэродинамического качества может доходить и до 60, но для такой малютки и 11 весьма неплохой результат. Кстати, у сверхзвукового истребителя Су-27 аэродинамическое качество примерно такое же, как у самарского планера - 11,6. У знаменитого "кукурузника" Ан-2 этот показатель вообще всего 10.

Над проектом планера трудились семеро студентов-конструкторов, еще семеро участвуют в сборке аппарата. В конструкции корпуса используется легкий, но достаточно прочный композитный трёхслойный материал - стеклоткань, пропитанная смолой с пенопластовым наполнителем между слоями стеклоткани. Тяги управления элеронами и рулём высоты металлические. На руль направления идёт троса управления. Крыло изготовили на одном из самарских заводов - эту задачу решили доверить профессионалам.

Автор фото: Анар Мовсумов