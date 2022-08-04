Студенты Самарского университета им. С. П. Королёва разработали компактный разборный планер для обучения азам пилотирования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Освоив бережливое производство с помощью Регионального центра компетенций, сотрудники научились менять приборы учета быстро и качественно.
Благодаря нацпроекту Тольяттинская энергосбытовая компания сократила время на замену приборов учета
ООО «ВЕКТОР» освоил изготовление зажимных механизмов и готов расширять свои мощности, замещая импортных производителей на российском рынке.
Импортозамещение: самарские инжиниринговые компании активно занимают освободившиеся ниши
Какие изменения произошли в сфере ЖКХ? Чем удобен электронный сервисе ГИС ЖКХ? И как узнать рейтинг управляющей компании?
Жителям Самарской области рассказали о сервисе ГИС ЖКХ
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром, ливень
Намечены поставки в городскую Думу сувенирной продукции, производимой в исправительных учреждениях.
Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин встретился с руководством гордумы  Самары
Для линий продольной и поперечной разметки предусмотрен горячий термопластик, а для обозначений знаков на дороге – холодный двухкомпонентный пластик.
В Самаре на отремонтированной улице Гагарина наносят разметку
В июле обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу.
Девочку, пострадавшую от нападения обезьяны в Мытищах, выписали из больницы
В течение нескольких дней эксперты знакомились с работой медучреждений области.
Эксперты федерального медицинского центра радиологии оценили уровень онкологической службы региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
0.08
EUR 61.12
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты Самарского университета им. С. П. Королёва разработали компактный разборный планер для обучения азам пилотирования

4 августа 2022 11:44
281
Студенты Самарского университета им. С. П. Королёва разработали компактный разборный планер для обучения азам пилотирования

Студенты Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. С.П. Королёва разработали планер для обучения любителей авиации базовым навыкам пилотирования. Безмоторный летательный аппарат отличается от аналогов небольшим весом, разборностью конструкции и особой прочностью крыла. Как ожидается, студенческая разработка позволит в перспективе импортозаместить часть зарубежной техники в отечественных авиаклубах, став неким подобием практического летающего "букваря" для будущих планеристов и летчиков.

"Отличительной особенностью данного планера является его разборная конструкция. Крылья легко "отстегиваются" и планер готов к перевозке на автомобильном транспорте. На месте планер собирается буквально за 20-25 минут. Вес пустого аппарата - всего 115 кг, максимальная допустимая эксплуатационная скорость полета - 150 км/ч. Это простой и надежный одноместный планер, предназначенный для первоначального обучения пилотированию, самым азам - взлету и посадке, - рассказал руководитель межкафедрального конструкторского бюро лёгкой авиации (МКБ ЛА 74) Павел Пятница. - Сейчас в большинстве отечественных аэроклубов для обучения, как правило, используются планеры зарубежного производства,и думаю, что наш планер сможет заинтересовать ДОСААФ и частные аэроклубы".

Как отметил руководитель МКБ, подобный планер необходим на самом первом этапе обучения, когда курсант еще только учится правильно выполнять разбег, взлет и посадку, когда он пытается понимать и чувствовать летательный аппарат и нарабатывает необходимый глазомер. Именно этот этап обучения считается самым сложным и опасным. На втором этапе обучения, курсанты в сопровождении инструктора осваивают пилотаж и искусство парящего полета по заданному маршруту уже на более сложных и продвинутых двухместных планерах.

Благодаря своему небольшому весу, данному планеру для взлета не понадобится самолет-буксировщик, такой аппарат можно запускать в небо с помощью лебедки или резинового шнура - почти как камень из рогатки, что позволит, например, аэроклубу экономить на авиационном топливе. В числе несомненных плюсов планера - несложная конструкция, не требующая для изготовления дорогостоящего заводского оборудования, использование только отечественных материалов и комплектующих, простота и дешевизна ремонта и неплохие летные характеристики.

Техническое задание на планер сформировали сами студенты, в ходе открытого обсуждения. Длина планера – до 6 м, размах крыла – до 9 метров. Аэродинамическое качество аппарата конструкторы прогнозируют примерно равным 11 – это означает, что за время снижения на 1 км планер в условиях штиля сможет преодолеть в горизонтальном направлении 11 км. Конечно, у более продвинутых больших промышленных планеров показатель аэродинамического качества может доходить и до 60, но для такой малютки и 11 весьма неплохой результат. Кстати, у сверхзвукового истребителя Су-27 аэродинамическое качество примерно такое же, как у самарского планера - 11,6. У знаменитого "кукурузника" Ан-2 этот показатель вообще всего 10.

Над проектом планера трудились семеро студентов-конструкторов, еще семеро участвуют в сборке аппарата. В конструкции корпуса используется легкий, но достаточно прочный композитный трёхслойный материал - стеклоткань, пропитанная смолой с пенопластовым наполнителем между слоями стеклоткани. Тяги управления элеронами и рулём высоты металлические. На руль направления идёт троса управления. Крыло изготовили на одном из самарских заводов - эту задачу решили доверить профессионалам.

Автор фото: Анар Мовсумов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
245
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
528
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
778
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
1011
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1139
Весь список