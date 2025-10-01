Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 

53

Со своей разработкой третьекурсники института автоматики и информационных технологий Данила Петрухин, Роман Гуськов, Иван Климов и Даниил Артеменко победили на сентябрьском хакатоне, который состоялся в Нижнем Новгороде, в первый день проведения ИТ-конференции «Импульс Т1». Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей. Руководитель проекта - доцент кафедры «Информатика и вычислительная техника» Зульфия Камальдинова.

На соревновании участники решали различные бизнес-задачи в сфере ИТ. Нашим ребятам достался HR-ориентированный кейс по разработке умного помощника, способного формировать карьерные сценарии для сотрудников различных компаний.

На протяжении 48 часов команда Политеха работала над концепцией ИИ-ассистента. «Мы придумали комплексную веб-систему, - говорит один из студентов-разработчиков Данила Петрухин. - Она состоит из двух интерфейсов — для сотрудников и HR-специалистов».

В программе работник получает доступ к различным инструментам для создания и редактирования профиля, включая навыки, опыт работы и карьерные предпочтения. Интеллектуальный чат при первом использовании автоматически распознаёт и структурирует введённые данные, а после этого предоставляет карьерные рекомендации и доступ к обучающим материалам для развития профессиональных навыков. С целью упрощения общения с помощником политеховцы подключили функцию голосового ввода. В программе также есть модуль «Дерево навыков», который отображает текущий уровень компетенций, шансы на повышение внутри компании и корпоративный рейтинг.

HR-специалисту веб-система предоставляет расширенный набор инструментов для подбора подходящих профилей и анализа профессиональных характеристик сотрудников. Этот интерфейс оснащён специальным HR-чатом, который ведёт автоматический поиск экспертов по запросу. Раздел «Кандидаты» предназначен для хранения информации о текущих и потенциальных сотрудниках.

По словам разработчиков, система оптимизирует кадровые процессы и способствует эффективному развитию компетенций работников внутри компании.

К слову, за свою разработку студенты получили призовой сертификат на сумму 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото пресс-службы Самарского политеха