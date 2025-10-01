Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 

1 октября 2025 14:59
53
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.

Со своей разработкой третьекурсники института автоматики и информационных технологий Данила Петрухин, Роман Гуськов, Иван Климов и Даниил Артеменко победили на сентябрьском хакатоне, который состоялся в Нижнем Новгороде, в первый день проведения ИТ-конференции «Импульс Т1». Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей. Руководитель проекта - доцент кафедры «Информатика и вычислительная техника» Зульфия Камальдинова.
На соревновании участники решали различные бизнес-задачи в сфере ИТ. Нашим ребятам достался HR-ориентированный кейс по разработке умного помощника, способного формировать карьерные сценарии для сотрудников различных компаний. 
На протяжении 48 часов команда Политеха работала над концепцией ИИ-ассистента. «Мы придумали комплексную веб-систему, - говорит один из студентов-разработчиков Данила Петрухин. -  Она состоит из двух интерфейсов — для сотрудников и HR-специалистов».
В программе работник получает доступ к различным  инструментам для создания и редактирования профиля, включая навыки, опыт работы и карьерные предпочтения. Интеллектуальный чат при первом использовании автоматически распознаёт и структурирует введённые данные, а после этого предоставляет карьерные рекомендации и доступ к обучающим материалам для развития профессиональных навыков. С целью упрощения общения с помощником политеховцы подключили функцию голосового ввода. В программе также есть модуль «Дерево навыков», который отображает текущий уровень компетенций, шансы на повышение внутри компании и корпоративный рейтинг. 
HR-специалисту веб-система предоставляет расширенный набор инструментов для подбора подходящих профилей и анализа профессиональных характеристик сотрудников. Этот интерфейс оснащён специальным HR-чатом, который ведёт автоматический поиск экспертов по запросу. Раздел «Кандидаты» предназначен для хранения информации о текущих и потенциальных сотрудниках. 
По словам разработчиков, система оптимизирует кадровые процессы и способствует эффективному развитию компетенций работников внутри компании.
К слову, за свою разработку студенты получили призовой сертификат на сумму 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СамГТУ. 

 

 

Фото пресс-службы Самарского политеха

Теги: Самара Университет

