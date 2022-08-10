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Студенты Самарского политеха получили именные стипендии общероссийского уровня

10 августа 2022 10:44
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Студенты Самарского политеха получили именные стипендии

Алина Омелькович и Андрей Бушуев получили средства на развитие своих проектов.

В начале августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказы о назначении именных стипендий студентам российских вузов. Среди награжденных оказались два студента Самарского политеха – Алина Омелькович из института инженерно-экономического и гуманитарного образования и Андрей Бушуев с теплоэнергетического факультета.

Так, Алина Омелькович удостоена стипендии имени Е.Т. Гайдара – известного экономиста, российского политического деятеля. Эта престижная премия полагается десяти лучшим студентам страны, обучающимся на экономических факультетах и демонстрирующим высокие академические достижения и активность в научно-исследовательской деятельности в области экономики.

– Дополнительная финансовая поддержка позволит направить средства на дальнейшее развитие проекта в сфере экономической безопасности и проектного управления, а также на апробацию уже полученных мной научных результатов. Я уверена, что эта работа поможет мне в скором времени поступить в аспирантуру, – отмечает студентка.

Андрей Бушуев будет получать стипендию имени Ю.Д. Маслюкова – видного российского государственного деятеля. Она ежегодно назначается пяти студентам российских вузов, готовящих специалистов для оборонно-промышленного комплекса, за образцовую учебу и активную исследовательскую деятельность.

– Я окончил бакалавриат с красным дипломом и в 2021 году вошел в «Золотой фонд Политеха». На моем счету – более 15 научных статей, участие в олимпиадах и конференциях различного уровня, есть несколько патентных свидетельств. Кроме того, я становился обладателем стипендий Правительства РФ и Президента РФ по приоритетным направлениям, – поясняет молодой ученый.

 

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