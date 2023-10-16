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Студенты Самарского политеха победили во всероссийском хакатоне «Цифровой прорыв»

16 октября 2023 13:34
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Студенты Самарского политеха победили во всероссийском хакатоне «Цифровой прорыв»

Команда Самарского политеха «Алгоритмы» одержала победу во всероссийском хакатоне «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» и получила денежный сертификат на сумму 300 тысяч рублей.

Под руководством заместителя директора института автоматики и информационных технологий Политеха Сергея Сусарева студенты Иван Строкин, Андрей Бартенев, Арсений Бутузов, Евгений Кайзеров и Алексей Снегур участвовали в решении кейса «Помоги роботу навести порядок». За два дня они придумали, как преобразовать запросы пользователя в четкую последовательность команд для робота-помощника. Например, услышав фразу «Принеси бутылку воды со стола», робот должен понять, что ему делать: найти стол, подойти к нему, взять бутылку воды и принести ее человеку.

- Сейчас в разных странах создают роботов-помощников с механизированными руками-захватами, которые могут выполнять ограниченный набор команд, - говорит кандидат технических наук Сергей Сусарев. - Они способны помогать человеку в быту, могут переносить различные предметы, открывать двери, выбрасывать мусор. Основная проблема при взаимодействии с такими роботами - ограниченность команд. Но с появлением больших языковых моделей (ChatGPT, Llama2) открылась новая возможность в преобразовании естественных запросов в четкую последовательность роботизированных действий.

Хакатон проходил 13-15 октября в Сочи. Участие принимали 144 команды со всей страны, среди которых определили победителей в 6 номинациях.

«Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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