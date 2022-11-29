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Студенты Самарского политеха изобрели велосипед для детей с ДЦП

29 ноября 2022 15:14
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Он может стать не только средством передвижения, но и реабилитации.

Идея создания специализированного велосипеда появилась у старшего преподавателя кафедры «Технология машиностроения, станки и инструменты» Валерия Воронина. В его семье растет ребенок с особенностями развития. Но готовые модели велосипедов, существующие на рынке, требуют доработки и усовершенствования. А ведь этот мини-транспорт может стать полноценным средством не только передвижения, но и реабилитации для ребят с детским церебральным параличом.

Тему поддержали третьекурсники факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Фарид Турсунов, Владислав Жихарев, Данила Седых, Ефим Раков, Антон Чепурнов, Вячеслав Мельников, Дмитрий Казин, Дмитрий Шеховцов, Иван Балашов и Дмитрий Галеев, взявшись за разработку дизайн-концепции новой модели.

– Когда мой средний ребёнок с ДЦП сел на специально приспособленный велосипед и сам поехал, он сказал, что это был лучший день в его жизни, – рассказывает Валерий Воронин. – Он сам не ходит, не стоит и практически не сидит, поэтому для такого средства передвижения необходима надежная система фиксации и поддержки тела. Но тот велосипед нам отдала семья, в которой ребенок вырос. Поэтому нам нужно было либо найти другой вариант, либо смастерить этот транспорт самостоятельно.

За дело взялись студенты Политеха, поработав не только над функционалом конструкции, но и над дизайном. Четырехколесный велосипед оформлен в стилистике супергероя - Железного человека. Разработчики постарались сделать его устойчивым, поскольку нередко подобные конструкции опрокидываются, попадая в яму или натыкаясь на кочку.

Проект высоко оценило жюри вузовского конкурса инновационных идей, который проводится в рамках образовательных треков Политеха. И сейчас перед авторами стоит новая задача – сделать велосипед трехколесным, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

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