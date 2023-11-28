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Студенты из Самарской области стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

28 ноября 2023 12:54
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Студенты из Самарской области стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся СПО. В финале приняли участие 600 студентов со всей России, в том числе четверо – от Самарской области. Представители Самарской области достойно прошли все конкурсные испытания, выполняя кейсовые задания в командах. Трое из них стали победителями, а один – призёром конкурса:

Горлов Даниил Владимирович – ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» – победитель;

Лобзинева Мария Дмитриевна – ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж» – победитель;

Самохвалова Ангелина Николаевна – ГБПОУ СПО «Губернский колледж г. Сызрани» – победитель;

Брюхова Алиса Сергеевна – ГБПОУ СО «Самарское областное училище культуры и искусств» – призëр.

Победители и призеры конкурса получили до 1 миллиона рублей на образование или запуск стартапа.

Кроме этого была проведена насыщенная образовательная программа, в рамках которой ведущие эксперты в области медиа, образования, спорта, бизнеса и профориентации рассказали ребятам о принципах командного взаимодействия, провели мотивационные лекции, а также мастер-классы по презентации проектных инициатив. Все участники финала за выполнение заданий получили баллы, которые можно потратить на путешествия по России, курсы по саморазвитию и многое другое.

«Я не первый раз принимаю участие в финале конкурса, но победителем стала впервые. Это очень волнительно. Многое зависит не только от тебя самого, но и от команды, в которую ты попадаешь по распределению. Мне повезло с командой. Хочется спасибо сказать моему наставнику за подготовку и поддержку. В этом году на конкурсе мне понравилась насыщенная образовательная программа», - отметила Ангелина Самохвалова.

«В конкурсе мне понравились проводимые мастер-классы. Наша самарская команда была очень дружная, мы вместе прошли все активности. Меня приглашали, как активиста на творческие встречи с различными экспертами. Я очень рад, что стал победителем, но теперь смогу принять участие в конкурсе «Большая перемена» только через год», - поделился впечатлениями Даниил Горлов.

«Я уже принимала участие в финале конкурса «Большая перемена». Два года назад я стала Победителем, выиграв 200 тысяч рублей, в этом году я снова победила! Свой миллион потрачу скорее всего на саморазвитие», - рассказала. Мария Лобзинева.

«Участвуя в конкурсе я научилась выполнять многозадачные действия, усовершенствовала умение работать в команде. Я поняла, что главное не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше. Мне очень понравились интерактивные задания. Благодаря конкурсу я познакомилась с интересными, креативными студентами из других регионов. Я обязательно приму участие в конкурсе в следующем году», - сказала Алиса Брюхова.

Всего участниками «Большой перемены» стали более 5 миллионов школьников, студентов организаций СПО и наставников. В четвертом сезоне участие в конкурсе приняли 947 359 студентов организаций СПО из разных регионов России.

Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь). Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование» и при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Кроме того, «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» – площадки, на которой молодые граждане страны могут проявить свои знания и таланты.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что проект «Большая перемена» появился на основе идей молодежи страны и стал открытым пространством для самореализации каждого молодого человека. Сегодня конкурс объединяет как школьников, так и, по инициативе самих ребят, студентов коллежей и техникумов.

Победители «Большой перемены» получают новые возможности в образовании и реализации собственных проектов, которые станут важным вкладом во всестороннее развитие страны.

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