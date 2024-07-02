Студенты губернии могут пройти целевое обучение в сфере физкультуры и спорта за счет средств регионального бюджета

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Студенты Самарской области могут пройти целевое обучение в сфере физкультуры и спорта за счет средств регионального бюджета. Заключить договор на целевое обучение может студент или абитуриент, поступивший или поступающий в вузы на направления:

44.03.01 «Педагогическое образование (физическая культура)»

44.04.01 «Образование в области физической культуры»

49.03.01 «Физическая культура»

49.04.01 «Технологии тренерской деятельности».



В нашем регионе подготовку по этим направлениям ведут Самарский государственный социально-педагогический университет и Тольяттинский государственный университет.



По условиям договора после завершения обучения выпускник вуза должен отработать в учреждении сферы физической культуры и спорта Самарской области не менее трех лет. Работа предлагается в соответствии с полученной квалификацией. В случае отказа от работы затраты на обучение придется компенсировать.



Прием заявлений от абитуриентов для заключения договоров о целевом обучении продлится до 9 июля (включительно). Подробную информацию и бланки заявлений найдете по ссылке.

Фото: минспорта СО